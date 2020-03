IL VIAGGIO

PORDENONE Otto giorni fa c'era una Pordenone che disorientata faceva la conoscenza con le prime ore del quasi-coprifuoco da Coronavirus. Ieri la città sotto la pioggia è entrata nell'era del droplet, dei bar a ingresso limitato, della distanza di almeno un metro tra le persone, delle strette di mano rifiutate. Tutte raccomandazioni, perché in Friuli Venezia Giulia i divieti riguardano solo le scuole, ma in ogni caso un nuovo modo di vivere.

RINASCITA A SINGHIOZZO

Le linee guida del governo puntano ai rapporti sociali, che devono essere meno stretti per minimizzare le possibilità di contagio. «Misure consigliate», specifica il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. Intanto però nei negozi di Pordenone iniziano a comparire i manifesti con le istruzioni per ridurre l'affollamento. L'Ascom, da un lato, prepara un volantino per invitare le persone a vivere una giornata-tipo negli esercizi commerciali, dalla colazione alla cena; dall'altro ci sono i timori dei baristi, che iniziano a contingentare (ovviamente senza imporre alcunché) gli ingressi e a regolamentare la classica attesa al bancone. Si preferiscono clienti seduti e ben separati. Anche in Posta i cartelli suggeriscono l'entrata di una persona alla volta. Nei negozi domina un altro aspetto: i clienti, più che essere controllati dal personale, non ci sono proprio. E dopo una breve ripresa nel fine settimana, la paura del tonfo economico è tornata più forte di quella del virus.

IN GIUNTA

Ieri il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha riunito il suo esecutivo per affrontare l'emergenza Coronavirus. È stata presa una decisione importante che riguarda centinaia di famiglie. In tutti gli asili nido di competenza dell'Ente, sarà applicata una riduzione delle tariffe per il periodo di chiusura delle strutture. «La detrazione - ha spiegato Ciriani - sarà di un ventesimo della retta mensile per ogni giornata persa». Cinque ventesimi, quindi, per la settimana dal lunedì al venerdì. Sempre in giunta si è deciso di proseguire aderenti al dettato regionale, quindi dando il via libera alla ripartenza delle iniziative pubbliche e private, alle attività sportive e culturali. Resta l'indicazione relativa alle case di riposo: non più di un visitatore alla volta. «E alle associazioni di categoria - ha proseguito sempre Ciriani - consegneremo il decalogo che contiene le indicazioni per ridurre il rischio di contagio. Dovrà essere affisso nei luoghi pubblici».

LE SCUOLE

Si registra un'impennata dei servizi di baby-sitting. Sono tanti, a Pordenone, gli studenti universitari che si offrono per sorvegliare i minorenni che non possono andare a scuola. Due le novità dagli istituti: da un lato i dirigenti scolastici premono per annullare anche le gite scolastiche programmate dopo il 15 marzo, quando scadrà il divieto; dall'altro i principali istituti della provincia hanno già elaborato le circolari per far partire la consegna via internet dei primi compiti per casa. È iniziata quindi la settimana delle tele-lezioni e delle verifiche a distanza

IN CHIESA

La diocesi di Pordenone ha comunicato che le attività pastorali possono riprendere con alcune attenzioni e avvertenze, ovvero avendo cura di evitare grandi incontri. «Le celebrazioni liturgiche - si legge - riprendano con gli orari consueti, avendo cura che comunione sia data sulla mano, che si sospenda lo scambio della pace e che sia tolta l'acqua santa dalle acquasantiere». Per quanto riguarda la diocesi di Vittorio Veneto, è suggerita la distanza tra i fedeli in chiesa e la partecipazione dei soli familiari ai funerali.

Marco Agrusti

