IL CASO

PORDENONE La febbre alta, il ricovero in Medicina, il responso del tampone: Coronavirus. Poi il repentino peggioramento, il trasferimento d'urgenza in Terapia intensiva al Santa Maria degli Angeli di Pordenone e il decesso, constatato nel primo pomeriggio di ieri. Cesare Tombolan, 83enne residente a Sacile, è la prima vittima pordenonese del Covid-19. Come si apprende da fonti mediche interne all'ospedale, l'anziano soffriva già di patologie pregresse, presenti sia a livello respiratorio che cardiologico. In questi casi si parla correttamente di una vittima con il Coronavirus, non del Coronavirus. Ma la positività del paziente deceduto ieri ha fatto scattare l'allarme in tutto il reparto di Medicina del polo medico cittadino.

L'ALLERTA

Primo, l'ala dell'ospedale che ospita Medicina continua a funzionare. Non accetterà però nuovi ricoveri, per precauzione. Chi però ha già un letto, lo manterrà. Secondo, tutti i tamponi svolti in seguito alla positività dell'anziano deceduto hanno dato esito negativo. Una buona notizia. I test saranno ripetuti, ma intanto c'è un primo no che fa tirare un sospiro di sollievo. Ad essere sottoposti al controllo sono stati una decina tra medici, infermieri e operatori sanitari venuti in contatto con l'83enne tra il 5 marzo e domenica, nonché i cinque pazienti di Medicina più vicini a lui. Nessuno al momento ha il Coronavirus. I parenti dell'uomo, che aveva due figli, sono stati messi in quarantena domiciliare. La nuora, dipendente comunale di Sacile, è anch'ella in isolamento a domicilio. Un fattore che ieri ha aggiunto preoccupazione alla già precaria situazione degli enti locali. Al sindaco sacilese Carlo Spagnol, però, al momento non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'Azienda sanitaria in merito alla posizione degli altri dipendenti del municipio.

PREOCCUPAZIONE

Il primo decesso di un cittadino pordenonese ha alzato il livello dell'allerta all'interno dell'ospedale Santa Maria degli Angeli. I dipendenti della struttura che sono venuti a contatto con l'83enne sacilese, però, continueranno a lavorare, dotati delle massime protezioni. La loro situazione sarà costantemente monitorata. Quanto alla quarantena obbligatoria per i parenti della vittima, essa servirà a limitare il contagio soprattutto nella zona di Sacile. In queste ore si cerca di ricostruire la breve storia clinica ospedaliera dell'uomo. Il primo accesso in Medicina è datato 5 marzo: il paziente presentava febbre e non era in isolamento. Poi le sue condizioni si sono aggravate, sino alla scoperta - domenica - della positività al Coronavirus. Infine il breve trasferimento in Terapia intensiva e il decesso.

L'ADDIO

Cesare Tombolan viveva a Cornadella, frazione di Sacile a pochi passi dal confine con la provincia di Treviso. Vedovo, era in casa da solo, assistito sempre dai due figli. Nella vita aveva fatto il falegname ed era in pensione da tempo. Era conosciuto a Sacile per la sua attività lavorativa, mentre i figli erano legati in passato a un negozio di oggettistica in centro, ora chiuso. «Mio padre - ha detto il figlio Diego - non era molto malato. È un momento devastante per tutti».

IL QUADRO

A Pordenone i pazienti che ieri nel conto della Regione erano risultati positivi al Coronavirus si fermano a quattro. Ma nel resoconto c'era anche l'83enne sacilese che purtroppo non ce l'ha fatta. Rimangono quindi tre i pazienti del territorio provinciale positivi al Coronavirus. Una situazione in continuo mutamento che impone una sfida sia all'interno che all'esterno degli ospedali pordenonesi. Dall'interno dell'Azienda sanitaria assicurano che tutte le persone entrate in contatto con il paziente sacilese saranno nuovamente testate nei prossimi giorni. Ora si cerca di ricostruire la mappa del contagio, che potrebbe essere legata ad alcuni bar frequentati dall'anziano. La notizia della prima vittima pordenonese, che segue a livello regionale il decesso dell'anziana 87enne triestina, ha scosso tutta la provincia. Ma soprattutto ha privato una famiglia del proprio caro, che sia con o per il Coronavirus. E dal punto di vista strettamente privato la differenza importa poco.

Marco Agrusti

