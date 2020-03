L'ALLARME

PORDENONE Il Coronavirus entra in caserma e paralizza l'attività dell'Aves Rigel di Casarsa, il reggimento degli elicotteristi. La notizia della positività di un militare dell'esercito ha scosso tutta la provincia. L'uomo si trova in isolamento domiciliare a Casarsa, dove risiede. Non è in gravi condizioni, ha manifestato sintomi che non hanno richiesto il ricovero. Ma la positività del militare del Rigel ha ridotto ai minimi termini, cioè allo stretto necessario, l'attività dell'eliporto casarsese. Circa 150 militari non sono stati fatti entrare in caserma ed è stata svolta praticamente solo l'attività di sorveglianza. È circolata anche la notizia relativa aad altri contagi, al momento non supportati da conferme ufficiali. Alcuni reparti del Rigel sono stati blindati.

Il capoluogo, invece, è stato colpito dalla notizia della positività dl Coronavirus di Franco Toffolo, presidente dell'Associazione comunità San Valentino. Le sue condizioni sono serie e si trova ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale Cattinara di Trieste. È arrivato per lui anche il messaggio di solidarietà del sindaco Ciriani. Sempre in città, ma al Bronx, registrato un caso di positività relativo agli uffici dell'Azienda sanitaria. Si tratta di una dipendente dell'ufficio personale che non è in gravi condizioni. Dieci persone che hanno avuto contatti sono state poste in isolamento domiciliare.

In provincia di Pordenone sono stati registrati sette nuovi casi di Coronavirus, uno solo dei quali ha richiesto il ricovero. I pazienti si trovano a Sacile (due), Aviano (primo caso, non legato alla base Usaf), Fiume Veneto e Casarsa, oltre a quelli già citati in città. In isolamento e positivo l'assessore comunale di Fiume Veneto Maurizio Ramponi. A livello regionale i nuovi contagi sono saliti di 52 unità, un aumento inferiore rispetto ai 79 delle 24 ore precedenti. Due i decessi, entrambi registrati a Trieste. I casi totali di positività sono 257 in Fvg. Sono 11 finora le persone clinicamente guarite. I deceduti, tutti con pluripatologie, sono 6 donne e 4 uomini; l'età media supera gli 80 anni e soltanto un caso è di 62 anni. Sono deceduti una persona a Pordenone, 2 a Udine e 7 a Trieste. Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Riccardi precisa che i tamponi effettuati sono ad oggi 2825, di cui 419 in corso di analisi, e che attualmente sono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 59 persone, di cui 11 nei reparti di terapia intensiva. Non sono in gravi condizioni né il medico di base di Sacile, né il chirurgo di Chirurgia dell'ospedale di Pordenone. Sta meglio il sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove.

I parcheggi blu su strada a Pordenone saranno gratis da lunedì 16 fino al 27 marzo. Da oggi è prevista la sospensione del 50% dei servizi svolti giornalmente sulla Trieste-Udine-Venezia. Verrà inoltre sospeso l'80% dei servizi ferroviari svolti mediante autobus. I servizi sostitutivi sulle linee Casarsa-Portogruaro e Sacile-Maniago saranno garantiti con 6 coppie giornaliere di autobus per quanto riguarda la prima e con 4 coppie giornaliere di autobus. Per il trasporto su gomma entra in vigore l'orario non scolastico. Sospensione nei festivi.

Il vescovo Giuseppe Pellegrini ha parlato di «Quaresima non scelta» e ha invitato tutti i fedeli a non muoversi e a restare in casa.

