IL GIORNO NERO

Una comunicazione che arriva con poche righe. Sono fredde, arrivano dagli ospedali della regione che nel cuore della più grave emergenza del XXI secolo non hanno tempo per condire le informazioni con ricordi, vite, addii. Sono i numeri, da soli, a descrivere cos'è, in regione, il Coronavirus. E ieri l'hanno fatto nel modo più crudo possibile, dicendo che il Friuli Venezia Giulia in sole 24 ore ha perso 10 persone a causa del nemico che non si vede, ma che spezza vite che qualcuno descriverà solo come anziane, ma che non ci sono più proprio a causa sua, che altrimenti sarebbero ancora qui. Dieci vittime, tutte tra Udine, Gorizia e Trieste. Il dato giornaliero più alto dall'inizio dell'emergenza. Una frase già scritta anche questa, ma che si rinnova quando le cifre vengono ritoccate verso l'alto. E anche ieri la provincia di Udine ha pagato un tributo alto nelle case di riposo, con altri due decessi nella struttura di Mortegliano. Il conto complessivo delle vittime del Coronavirus è salito a quota 64. Il numero più alto è quello registrato nell'area Trieste-Gorizia con 41 decessi, seguito da Udine (18) e Pordenone (5). Sono 992 ad oggi i tamponi rilevati positivi al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia con un incremento di 62 casi rispetto a lunedì. Dopo l'inversione di tendenza di 24 ore fa, quindi, si è registrato un nuovo aumento dei casi, seppur ridotto. Non significa che il contagio sia ripreso in modo esponenziale, perché il dato è soggetto anche alle variazioni significative del numero di tamponi effettuati in un giorno o in quello successivo. Si può dire, quindi, che in regione ci si trovi in una situazione di contagio stabile. Resta stabile (pari a 49 casi) anche il numero di persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 195. In Friuli Venezia Giulia sono stati effettuati 8.526 tamponi in totale. I pazienti guariti sono ottanta. Da registrare, però, un caso di positività di un operatorre dell Sores emergenza (ex 118).

IN PROVINCIA

Nel Friuli Occidentale si registra la positività del secondo sindaco, dopo quella del primo cittadino di Cordenons. A ricevere il responso è stato Davide Andretta, che il 13 marzo era stato a contatto con il dipendente di Chions risultato anch'egli positivo. Andretta era già in isolamento. «Sto bene - ha detto -: ho solo un po' di raffreddore». Ora saranno eseguiti i tamponi di rito: solo un assessore è venuto a contatto con Andretta negli scorsi giorni. In generale, in provincia si è registrato un aumento molto modesto dei casi: sono 216 quelli totali, solo 13 più di lunedì. Cinquantasette i pazienti in ospedale (47 a Pordenone, 7 a Udine, 1 a Gorizia e 2 a Trieste). Sono 159 le persone positive in isolamento e 629 le persone (positive e non) interessate dall'emergenza. I Comuni toccati dal virus sono 33 su 50. A Pordenone non sono stati registrati incrementi nelle ultime 24, così come in molti altri comuni. Sono stabili, in città, le condizioni dell'ex consigliere Franco Toffolo, ricoverato ormai da giorni in Terapia intensiva. La parte più consistente dell'aumento giornaliero riguarda le situazioni di San Vito e Spilimbergo. Nei due territori il contagio ha toccato le strutture ospedaliere e a San Vito anche l'Rsa. Nessun nuovo caso registrato, invece, all'interno della casa di riposo di Castions di Zoppola. Due contagi ulteriori a Sacile. A Caneva il sindaco Andrea Gava ha rivolto un messaggio allo scomparso Giuseppe Benedet: «Mancherà alla famiglia, ma mancherà anche a tutti noi che lo abbiamo conosciuto e che abbiamo apprezzato la sua presenza nella nostra comunità».

LA BUONA NOTIZIA

Arriva dall'ospedale Cattinara di Trieste. Ieri è stato estubato (quindi respira autonomamente) paziente di 38 anni proveniente da Cremona, in Lombardia.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

