TESTIMONIANZE

PRATA «Mi sono accorto che probabilmente era successo qualcosa di grave quando ho sentito il suono delle sirene e diversi mezzi di soccorso precipitarsi al civico 93». Renzo Gava ha 77 anni e abita nella casa vicino a quella dove, martedì sera, si è verificata una violenta lite sfociata in accoltellamento. Ha la faccia di un uno che ha trascorso la notte in bianco. Si presenta alla porta ancora in pigiama: «Sono andato a dormire alle 3 allarga le braccia e, ovviamente, certe scene ti restano impresse. Non conciliano il sonno. A terra, nel buio, ha intravisto la sagoma di Aseem Esingh, il compagno di Hardeep Kaur, e attorno sanitari del 118 e carabinieri. Qualche domanda se l'è posta ma, essendo persona alquanto discreta, ha preferito non approfondire più di tanto la vicenda. Alle 23 Gava e la moglie stavano guardando la televisione. «Siamo anziani e abbiamo problemi all'udito abbozza un mezzo sorriso e, per questo, teniamo il volume alto. La tivù ci tiene compagnia. Mi creda però: non abbiamo sentito nulla. Se non, all'improvviso, il suono delle sirene e il colore dei lampeggianti riflessi sulle finestre».

Gava preferisce non addentrarsi nei fatti. «Non abbiamo grossi rapporti di vicinato tiene subito a precisare e quindi, al di là di qualche veloce saluto, in due anni non c'è mai stato altro tra noi. E, per essere sincero, non ho mai notato situazioni tali da creare allarmismo. Lei è una donna tranquilla, l'ex marito non lo conosco. Vedo ogni tanto il suo compagno e il figlio di lei in giardino. Mi sembra davvero molto strano quello che è successo». Una vicenda, quella accaduta in via Friuli, che ha scosso l'intera comunità di Puja dove tutti, o quasi, si conoscono.

E' scosso anche il sindaco Dorino Favot, raggiunto dalle prime sommarie notizie di prima mattina. «Spiace molto per quello che è successo le sue parole e ancora più sono amareggiato del fatto che in un Paese civile come il nostro certe cose non dovrebbero mai e poi mai capitare. Regolare a suon di pugni, calci e colpi di fendente una relazione sentimentale ormai finita, tentato di uccidere una persona, è fuori ogni logica umana». Favot non conosce personalmente Hardeep ma si è ripromesso che, attraverso i servizi sociali, porterà l'aiuto di cui in questo momento ha bisogno. «Quando subisci maltrattamenti e minacce sostiene il primo cittadino dovresti immediatamente rivolgerti alle forze di polizia o a qualche associazione che si occupa della donne che hanno subito violenze. Qui, invece, mi sembra di capire che non c'è nemmeno una denuncia nei confronti dell'ex marito. Al di là di tutto quella donna deve sapere che non è sola. Valuteremo la sua situazione e, se sarà necessario, faremo in modo di affidarla ad una struttura protetta che possa prendersi cura di lei».

Al.Co.

