PORDENONE Non è marzo 2020, perché manca la scossa elettrica dell'evento più unico che raro. Mancano i visi terrorizzati, le auto della Protezione civile con il megafono, le sirene delle forze dell'ordine ogni due passi. Non è marzo 2020 perché ci sono più negozi aperti (ottica, abbigliamento per bambini, profumerie, solo per citarne alcuni) e perché molti uffici continuano l'attività in presenza, contribuendo a non far spegnere del tutto la vita tra i muri dei palazzi. Ma la sensazione è più o meno la stessa, scandita dal rumore dei passi sul selciato di corso Vittorio Emanuele: il virus ha spento di nuovo Pordenone. E un anno dopo il lockdown, l'unico e solo di quel tipo, il centro è ripiombato in un incubo ovattato.

Lunedì mattina, primo giorno di zona rossa. Due signore anziane, con nelle mani le borse della spesa, si fermano a parlare. «Questa - ripetono - è come una guerra. Siamo in battaglia contro un virus maledetto. Dobbiamo convincere tutti a vaccinarsi, solo così ne potremo uscire. È triste vedere Pordenone vuota, non ci aspettavamo di essere di nuovo in queste condizioni dopo un anno». La passeggiata tra i due corsi è surreale. È lunedì, e molti negozi sarebbero comunque chiusi, ma si nota un vuoto che fa rumore. «Con la zona rossa - spiega la commessa di un negozio di abbigliamento per bambini - non c'è davvero nessuno. Non si vende quasi nulla. Le persone non possono spostarsi e la differenza è enorme». In centro si nota solamente chi lavora: professionisti, impiegati di banche e assicurazioni, tutti con la valigetta in mano e a passo spedito. Ma sono pochi, qualche decina in un paio d'ore.

I bar - altra differenza rispetto al lockdown duro della primavera 2020 - sono aperti. È consentito solamente l'asporto, ma intanto è un piccolo e flebile segnale di vita. «Qualche vendita l'abbiamo fatta - racconta il proprietario del Gordo, in pieno centro -. Si tratta più che altro di lavoratori, che spesso poi ordinano anche il pranzo d'asporto che poi consumeranno in ufficio. Dobbiamo stringere i denti e tenere duro». Ma le previsioni non sono buone, perché i commercianti sanno che le restrizioni non saranno brevi. «Ci aspettiamo di rimanere chiusi sino a dopo Pasqua - prosegue il titolare del Gordo -. Dopo, però, ci auguriamo di poter riaprire in sicurezza e non solamente a pranzo. Vogliamo poter lavorare senza il limite orario delle 18, non sarebbe più sostenibile».

A passeggio anche l'oncologo Umberto Tirelli. «Siamo in un momento di attesa - spiega -. Il vaccino dovrà essere affiancato agli anticorpi monoclonali, che ci daranno una mano importante nella lotta al virus. L'attesa quest'anno è fiduciosa, contrariamente a quella dell'anno scorso».

Non è marzo 2020 nemmeno lungo la Pontebbana. Già dal primo mattino, il traffico si mostrava sì ridotto, ma non inesistente come nei giorni più duri del primo lockdown. D'altronde non sono pochi i cittadini del Friuli Venezia Giulia che anche in zona rossa si spostano per ragioni di lavoro. In centro si avvertiva l'assenza del traffico legato alle scuole, ma lungo le principali arterie i mezzi pesanti non sono diminuiti. Un segnale legato anche al fatto che un anno fa a chiudere erano state anche molte fabbriche, mentre oggi lo stop all'attività produttiva non sarebbe mai messo in agenda.

