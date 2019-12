CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIOPORDENONE Due lunghe file di palazzi affacciate sui binari della ferrovia. Due aree verdi come confini di un micro-mondo. Un concetto caro agli urbanisti degli anni Settanta, che oggi non funziona più. Anzi, crea situazioni di rischio potenziale e di disagio. L'ultima in ordine di tempo è esplosa in città in largo Cervignano, e il malfunzionamento del famoso ascensore del sovrappasso pedonale stavolta non c'entra. La protesta che si leva dalle palazzine Ater del quadrilatero è generale: si va dalla sicurezza al decoro, dal...