DIOCESI

PORDENONE Era stata una sua crociata personale. Il vescovo Giuseppe Pellegrini in questi due mesi ha sofferto una solitudine particolare: quella del celebrante. Più volte aveva lanciato segnali alla politica, insistendo per una riapertura regolamentata dei luoghi di culto. Adesso, con l'intesa Governo-Cei che sarà valida da lunedì 18, la sua Via Crucis sta per finire. Per questo ha preso volentieri carta e penna, preferendole al computer, scrivendo a tutti i suoi apostoli come farsi trovare pronti alla Fase 3 della religione.

OVUNQUE

Una raccomandazione su tutte. «Ho chiesto ai sacerdoti di Concordia-Pordenone - ricorda il presule con un sorriso - di fare in modo che ogni parrocchia, anche la più piccola del nostro territorio, abbia uno spazio a disposizione per celebrare insieme ai fedeli». Saranno quindi almeno 188 (qualcuno potrà raddoppiare, soprattutto in città) le chiese che tra otto giorni riapriranno i battenti per accogliere la comunità. «Ciascuno - puntualizza monsignor Pellegrini - dovrà individuare il sacro edificio che, per dimensioni e valenza strutturale, risulterà il più adatto a rispettare i protocolli di sicurezza. Sulla porta andrà affisso l'avviso destinato a indicare il numero massimo di persone che potranno essere presenti durante la messa, sia nell'aula che nel presbiterio».

PRESIDI

Dal canto loro, i preti dovranno porre un'attenzione speciale alla distribuzione dell'Eucarestia. «Sia il celebrante che l'eventuale ministo straordinario - prescrive il vescovo - devono curare l'igiene delle mani, indossare comunque i guanti monouso e la mascherina, mantenere le distanze. Invito voi e i volontari - rimarca - a fare scorta da subito di questi prodotti, nonché del gel liquido a base alcolica e del materiale antisettico per le pulizie».

CONTI

Per evitare problemi andranno già posizionati in chiesa tutti i singoli segnaposto, in base alle possibilità di posti a sedere (banchi, panche e sedie) che usciranno dai calcoli sulle cubature dei locali. «I vicari foranei - suggerisce ancora il capo della Curia - sono a disposizione per ogni chiarimento. Raccomando a tutti di essere particolarmente attenti, garantendo la giusta collaborazione e il senso di responsabilità nei confronti della salute pubblica. Allo scopo di regolare l'ingresso e l'uscita delle persone serviranno alcuni volontari, chiamati a far rispettare le distanze. Indosseranno una pettorina come segno di riconoscimento».

Pier Paolo Simonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA