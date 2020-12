GLI APPELLI

PORDENONE «Credo ciecamente in questa grande opportunità che viene offerta all'umanità. Nella storia, in genere, i vaccini hanno sempre aiutato nelle cure delle malattie. Vedo questo vaccino come una sorta di partecipazione all'opera creativa di Dio. Come un grande messaggio di speranza che ci dice: andate e continuate a rispettare il creato e le altre persone». A parlare è il vescovo di Concordia-Pordenone Giuseppe Pellegrini che usa parole coraggiose e decise. Quasi un autentico paladino dei vaccini e quindi della scienza. «In questa fase della pandemia - aggiunge il presule - chi ha più talenti deve mettersi a disposizione degli altri. E so che dietro alla ricerca che ha portato alla creazione di questo siero hanno lavorato tante menti brillanti, piene di talento messo a disposizione degli altri uomini. E proprio questo deve essere il senso della scienza: non oltrepassare certi limiti ma agire per il bene dell'uomo. Poi ognuno conserva la propria libertà».

A vedere nella campagna vaccinale quasi una svolta epocale è anche Chiara Mio, docente di Economia all'Università Ca' Foscari di Venezia nonché presidente di Crédit Agricole FriulAdria. «È davvero - ne è convinta - dopo un lungo incubo un sogno che si avvera, la speranza che diventa realtà. Quello che è storico è la risposta corale, collettiva, mondiale che c'è stata rispetto a una situazione mai vista prima. E questo è meraviglioso. Si è vista la scienza a servizio della vita e della salute della persone. Senza interessi e senza speculazioni. In meno di un anno si è trovata una soluzione con il contributo della ricerca e degli Stati. In prima battuta - prosegue la presidente - si salveranno vite e si tuteleranno le persone più fragili e coloro che lavorano in prima linea contro la malattia. Poi gradualmente sarà alla portata di tutti. E dunque, la tutela della propria salute e della salute degli altri diventa un dovere etico. Le ripercussioni nel tempo saranno quelle di un ritorno alla normalità sociale e quindi anche dell'economia». E rispetto all'economia e al lavoro chi è più categorico è il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. «Fosse per me - non ha dubbi il capo degli industriali - lo renderei obbligatorio, non solo nell'ambito delle professioni sanitarie ma anche in altri comparti. Come per esempio negli uffici pubblici e nelle fabbriche. Andrebbero pensate forme di patentino della vaccinazione senza il quale vengono preclusi alcuni lavori. In momenti storici come questo e a fronte della tragedia che attraversiamo serve un grande atto di responsabilità collettiva. Non si capisce perché i vaccini si fanno obbligatoriamente ai bambini mentre gli adulti possono sottrarsi a questo dovere».

«Sono più che convinto e appena potrò lo farò. Bisogna fare un grande plauso alla scienza, in molti casi anche nostri giovani cervelli all'estero hanno partecipato a questa conquista. La politica - il monito è di un vecchio sindaco, Alvaro Cardin, classe 1936 «la stessa del Papa» dice con orgoglio) - poi deve fare il più in fretta possibile. Ogni vita salvata è un passo per l'umanità, così come ogni vita persa resta sulla coscienza di tutti noi». «Sì, mille volte sì. Il vaccino - afferma Andrea Maggi, docente, scrittore e noto attore nella serie Il Collegio di Raidue - il vaccino è l'unica soluzione per ripensare il mondo dopo il Covid. Serve più che mai rimettere in moto il mondo della cultura, dello spettacolo che ha pagato e sta pagando forse più di altri un prezzo enorme. Non vedo l'ora che i teatri siano di nuovo pieni». E grande attesa per i vaccini anche nel mondo del calcio. «Certamente mi vaccinerò. Anche perché - afferma il mister del Pordenone Calcio Attilio Tesser - fin dall'inizio della pandemia ho seguito scrupolosamente le indicazioni degli esperti, come credo debbano fare tutte le persone che si occupano di altro. Ritengo comunque - aggiunge l'allenatore dei Ramarri - che vaccinarsi sia per me un dovere morale, visto anche il ruolo che ricopro».

