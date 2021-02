LE CENERI

CORDOVADO Don Guido Parutto è in ospedale con il Covid-19 e a sostituirlo arriva a sorpresa il vescovo Giuseppe Pellegrini. Il presule ha scelto proprio il Duomo cordovadese di Sant'Andrea, vista l'assenza del parroco titolare, come luogo-simbolo per la celebrazione solenne d'inizio Quaresima legata al classico mercoledì delle Ceneri. «Ho voluto essere tra voi - ha esordito di fronte ai fedeli il numero uno della Curia - perché il virus vi ha privati della vostra guida pastorale e io volevo testimoniarvi direttamente tutta la mia vicinanza». Così la messa di ieri è stata trasmessa anche in diretta Facebook dal canale della parrocchia di Cordovado, con l'obiettivo di raggiungere le persone malate o impossibilitate a partecipare al rito.

MESSAGGIO

Nella sua omelia monsignor Pellegrini ha invitato tutti a riflettere sui simboli che racchiudono il cammino quaresimale, ovvero la cenere della giornata («ci aiuta a fermarci, a consolidare la nostra umanità e le nostre fragilità e povertà, richiamandoci alla conversione») e l'acqua del lavaggio dei piedi del Giovedì Santo («che ci riporta al valore del servizio fatto per gli altri»). «Cominciamo da qui - le sue parole - un cammino di rinnovamento e rigenerazione che ci porterà, dopo 40 giorni, a celebrare il Triduo pasquale. Servendomi di un'immagine cara a don Tonino Bello, iniziamo allora un cammino di salvezza che si snoda tra due riti, la cenere in testa e l'acqua nei piedi». Entrambi ingredienti fondamentali del bucato di un tempo. «Ma per noi oggi simboli di una vera conversione dello spirito - ha puntualizzato -. In principio c'è la riflessione che apre alla revisione della propria vita; alla fine ci sono la conversione e il dono di sé, l'impegno di solidarietà con la storia e con il mondo, l'Eucaristia, il servizio responsabile come espressione di Carità, fino al martirio». Da lì il messaggio centrale: «Si tratta di partire dalla propria testa e dalla propria personalità e identità per arrivare ai piedi degli altri, dei poveri e sofferenti. Non sono sufficienti 40 giorni per percorrere questo cammino, occorrerà tutta una vita, della quale il tempo quaresimale diventerà solo un sommario». Quindi le conclusioni: «È significativo che durante il rito del Giovedì prepasquale non ci sia alcuna voce, né commento, ma soltanto un silenzio profondo che parla attraverso il gesto del celebrante che si china a lavare i piedi di 12 persone. Abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini di Papa Francesco che in questi anni ha lavato e baciato i piedi di tanti uomini e donne scartati dall'umanità. Noi dobbiamo seguire il suo esempio, senza paura».

Pier Paolo Simonato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA