IL VERTICE

PORDENONE «Evitare qualsiasi forma di assembramento e indossare le mascherine di protezione quando il rischio contagio è elevato». Il viceprefetto vicario Alessandra Vinciguerra lo ha ripetuto ieri mattina, in Prefettura, alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. Presenti il questore, i comandati provinciali di carabinieri e guardia di finanza, oltre all'assessore comunale Emanuele Loperfido, che è stata l'occasione per fare il punto della situazione dopo l'ultima ordinanza emanata dal ministro Speranza.

«Pordenone e la Destra Tagliamento chiarisce subito il viceprefetto non hanno una zona costiera e, quindi, non devono fare i conti con la presenza di migliaia di turisti che, nel periodo estivo, affollano le vie centrali e i locali. Abbiamo un altro genere di movida che si concentra soprattutto, nei weekend, indicativamente dalle 18 alle 24, in centro città».

SITUAZIONE VIRTUOSA

I report giornalieri che arrivano in Prefettura dalle forze di polizia che monitorano il territorio fotografano una situazione «abbastanza virtuosa». Da parte dei cittadini non ci sono comportamenti sconsiderati, né da parte dei gestori dei locali, almeno nell'ultimo periodo, sono state riscontrate violazioni. Al di là di tutto, specie in questo momento, quando in tutta Italia la curva dei contagi da Covid-19 sta tornando nuovamente a salire, è bene non abbassare la guardia. «Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale assicura Alessandra Vinciguerra continueranno a svolgere, come hanno sempre fatto, un prezioso lavoro di controllo e di prevenzione sul territorio. Sono certa che i cittadini sapranno mantenere un indice di responsabilità elevato e che non sarà necessario, pertanto, ricorrere ad eventuali sanzioni».

LA MASCHERINA

Sull'uso della mascherina, il viceprefetto vicario non ha alcun dubbio: «Andrebbe indossata il più possibile afferma e, in particolare, in situazioni in cui il rischio è che si creino assembramenti. A parte che i locali non dovrebbero essere affollati e che tra le persone dovrebbe essere mantenuta la distanza minima di sicurezza, se un gruppo di amici è seduto al tavolo e consuma qualcosa non c'è alcun problema. La mascherina può anche non essere portata».

Il discorso cambia quando in uno spazio aperto, che può essere la via del centro o la piazza, si concentra un elevato numero di persone. Quindi c'è il rischio che si vengano a creare assembramenti. «In quel caso, come dice anche il testo dell'ordinanza, la mascherina va indossata. Per quanto mi riguarda andrebbe utilizzata l'indicazione di Vinciguerra anche fuori dall'orario 18-6».

I CONTROLLI

Dall'incontro di ieri mattina è scaturita una nuova stretta sui controlli, che ogni sera dovranno interessare le strade della movida pordenonese come nei giorni immediatamente successivi all'ingresso nella cosiddetta fase due, quindi a fine primavera. Tutte le autorità sono state invitate a far rispettare la norma anti-contagio. L'attività sarà concentrata in luoghi e momenti diversi: in primis in centro a Pordenone, dove si radunano giovani e meno giovani all'ora dell'aperitivo; in seconda battuta ci si concentrerà soprattutto nei fine settimana, dove aumenta il numero delle persone che affollano il salotto della città. «Di fatto ha evidenziato l'assessore Loperfido non cambia nulla rispetto a prima. Siamo rimasti tutti d'accordo che è fondamentale mantenere alta l'attenzione. C'è la massima collaborazione con i cittadini e gli esercenti, a patto che le regole vengano rispettate. Le multe? I controlli della polizia locale saranno capillari, come sempre, ma le sanzioni andranno fatte solo in casi estremi».

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA