IL VERTICE

PORDENONE «È necessario mantenere ancora molto alto il livello di guardia. I dati più recenti sui contagi ci dicono di una graduale e cauta diminuzione. Ma è chiaro che la situazione è ancora piuttosto preoccupante ed è perciò fondamentale non abbassare l'attenzione da parte di tutti». Il prefetto di Pordenone Domenico Lione esprime cautela e chiede ai cittadini e agli esercizi pubblici di «continuare a mantenere quei comportamenti corretti e quello spirito di collaborazione dimostrato fino a qui». Parole che suonano come una raccomandazione e come un invito a tenere duro e che il prefetto ha espresso durante un incontro - al quale hanno partecipato anche il questore Marco Odorisio e l'assessore comunale al Commercio e alla sicurezza Emanuele Loperfido - con le categorie degli esercenti e con i vertici provinciali di Ascom-Confcommercio guidati dal presidente Alberto Marchiori. Un incontro che è stato convocato per fare il punto sulla situazione anche alla luce dello scorso fine settimana, il primo weekend caratterizzato dalla fascia gialla dopo diverse settimane. Avvicinandosi al secondo fine settimana in giallo (cioé con bar e ristoranti aperti fino alle 18) e anche a fronte di prossime festività e occasioni legate sia al Carnevale che alla riapertura degli impianti sciistici (seppure posticipata di qualche giorno) nel polo montano del Piancavallo il prefetto ha voluto richiamare l'attenzione sulla necessità di continuare a mantenere una linea del rigore.

LA CORRETTEZZA

Nel vertice le associazioni di categoria hanno ribadito la volontà di collaborazione e hanno chiesto che vengano mantenuti e incrementati i controlli. «Chi sbaglia deve pagare», è stata la linea di sempre delle categorie del territorio. E anche dai dati della Questura non sarebbero emerse particolari situazioni (tranne isolati casi particolari) di non rispetto delle norme nello scorso fine settimana. E d'altra parte, i baristi e i ristoratori conoscono sulla loro pelle l'importanza di mantenere la zona gialla adottando comportamenti coerenti con le limitazioni previste.

