IL VEGLIONE

PORDENONE Giuliano Palma e Dj Ringo in piazza XX Settembre a Pordenone sono chiamati a riempire il centro storico e ad accompagnarlo a ritmo di musica nel 2020. Il Comune, invece, deve pensare non tanto a godersi la festa, quanto a farla scivolare via nel modo più indolore possibile, curandosi di rispettare le norme (rinnovate negli ultimi anni) che riguardano gli eventi di piazza in grado di richiamare migliaia di persone. La sera del 31 dicembre, in questo senso, per l'amministrazione rappresenta la sfida più difficile. Piazza XX Settembre è un quadrilatero aperto più che altro su tre lati, dal momento che la galleria che la collega a vicolo delle Acque non rappresenta una minaccia. Il catino che ospiterà il concerto di fine anno dovrà essere sigillato senza per questo risultare bloccato. E il timore maggiore è molto moderno, se così si può dire. Si chiama spray al peperoncino, un oggetto piccolo, facile da nascondere e in grado di provocare episodi incontrollabili, come già accaduto ad Ancona e a Torino. Non si può scherzare, soprattutto quando la reazione della folla si sostituisce a quella del singolo.

FILTRAGGIO

«Il piano di sicurezza per il veglione di Capodanno è già pronto - ha spiegato l'assessore Emanuele Loperfido -: il controllo sarà accurato e prevederà tre aree di filtraggio in corrispondenza degli accessi a piazza XX Settembre. Sarà dedicata particolare attenzione agli zaini e alle borse delle persone che assisteranno al concerto in programma, per scovare l'eventuale presenza di spray al peperoncino o altri oggetti che potrebbero creare problemi tra la folla. L'ordinanza vieterà l'utilizzo di bottiglie di vetro in tutta l'area di piazza XX Settembre».

I tre varchi saranno posizionati dopo piazzale Ellero, di fronte all'hotel Moderno e vicino a piazzetta Cavour. Saranno protetti dai cosiddetti panettoni, che impediranno l'accesso ai veicoli ma che all'occorrenza consentiranno il passaggio ai mezzi di pronto soccorso.

