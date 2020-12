LA SVOLTA

PORDENONE Non a inizio febbraio. Nemmeno a fine gennaio. Per evitare che l'eventuale (ma probabile) terza ondata di contagi possa risultare devastante almeno tanto quanto la prima e la seconda, bisogna fare presto e impegnare sul campo l'arsenale di difesa che sta per arrivare in tutto il mondo. Quindi vaccinare, subito e velocemente. E il Friuli Venezia Giulia ha risposto presente all'appello lanciato ieri dal commissario Domenico Arcuri: la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 inizierà il 15 gennaio, quindi appena dopo le festività natalizie. Sarà una corsa contro il tempo, ma la Regione è già in vantaggio rispetto ad altre realtà dello Stivale: sono infatti state inviate nei tempi corretti le liste che contengono i profili da vaccinare nel primo giro e il Fvg ha anche individuato i siti per l'esecuzione delle punture e per lo stoccaggio del materiale, che corrispondono ai maggiori ospedali del territorio, incluso quello di Pordenone.

L'ANNUNCIO

«Come ha certificato il commissario Arcuri - ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga - i numeri che noi abbiamo già inviato a Roma sono corrispondenti alle necessità del nostro territorio e quindi non necessitano di ulteriori limature. Da parte nostra, quindi, siamo pronti, come voluto dal governo, ad anticipare la campagna vaccinale intorno al 15 di gennaio». Dal canto suo il vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi ha spiegato che la Regione ora darà avvio alla seconda fase della procedura richiesta dal governo. «Riscontrata la correttezza dei numeri inviati a Roma - ha detto Riccardi - adesso la macchina organizzativa del sistema sanitario regionale lavorerà per individuare le disponibilità di coloro che saranno sottoposti a vaccinazione, tra i 56 mila che rientrano nelle categorie individuate dal governo come richiesto dal commissario Arcuri». I primi cittadini del Friuli Venezia Giulia a ricevere la dose del vaccino saranno quindi in 56mila. La priorità andrà ad operatori sanitari, personale delle case di riposo e ospiti delle stesse. Per quanto riguarda il personale sanitario, le vaccinazioni saranno effettuate negli ospedali; le dosi riservate alle case di riposo, invece, dovranno essere trasportate in loco. «E anche sotto questo aspetto - ha spiegato Riccardi - ci stiamo attrezzando con uomini e mezzi». Quanto al personale che materialmente effettuerà le prime vaccinazioni in Fvg, arriverà in gran parte dalla gestione commissariale dell'emergenza, che ha appena messo nero su bianco un bando per reclutare 5mila medici e 12mila tra infermieri e operatori sanitari da dedicare unicamente all'operazione di immunizzazione.

I PRODOTTI

Inizialmente in Fvg arriverà il vaccino dell'americana Pfizer, che potrebbe essere lanciato dall'agenzia europea Ema il 29 dicembre. Si tratta del siero che richiede una conservazione a -80 gradi. E per questo la Regione ha già acquistato sei frigoriferi ad alta tecnologia. Il secondo prodotto ad arrivare in Fvg sarà verosimilmente quello di Moderna, che si può conservare a temperature anche leggermente al di sopra dello zero. La vaccinazione di medici e operatori sanitari sarà cruciale: in caso di terza ondata, infatti, sarebbe fondamentale poter disporre con continuità delle forze mediche in campo, senza defezioni causate dallo stesso nemico che si cerca di combattere. Per quanto riguarda le vaccinazioni di massa, invece, si punta a poli spaziosi come ad esempio la Fiera di Pordenone in viale Treviso.

