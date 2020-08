IL TRASLOCO

PORDENONE Dopo Ferragosto si è registrato un autentico boom di richieste di tamponi e test sierologici. Complice anche il rientro dalle vacanze dai Paesi considerati a maggiore rischio, in particolare dalla Croazia. Oltre che la ripresa di molte attività produttive che occupano lavoratori stranieri che rientrano dai soggiorni nei Paesi d'origine. A questa situazione si aggiunge la necessità di effettuare i test sierologici, su base volontaria, al personale scolastico prima della ripresa delle lezioni. Senza contare che il Dipartimento di prevenzione dell'Asfo deve continuare con il monitoraggio e con i tamponi di routine per il personale sanitario degli ospedali e delle case di riposo. Un lavoro immane che viene svolto non senza pesanti difficoltà dovute alle carenze di organico dello stesso Dipartimento. In questo quadro si profila anche il trasloco del polo dei tamponi che nell'area della Fiera di viale Treviso non potrà essere ospitato oltre il 7 settembre. Per il prossimo mese infatti è prevista la ripresa dell'attività fieristica: in calendario ci sono due importanti manifestazioni come Eco-Casa e Coiltech. Per questo Azienda sanitaria Friuli occidentale, Comune, Fiera, Interporto, Atap - che hanno costituito un tavolo - hanno individuato come sede alternativa l'ex Deposito Giordani di via Prasecco. L'area, di proprietà di Atap, fino a quattro anni fa aveva ospitato concerti e attività culturali. Poi è stata chiusa anche in seguito alle proteste del quartiere. A sostenere l'ipotesi del trasloco all'ex Deposito è stato in primis il sindaco Alessandro Ciriani che si è messo a disposizione per cercare una possibile alternativa alla Fiera. Ieri mattina sopralluogo e summit degli enti: dopo alcuni interventi dimessa a punto nei locali il Deposito ospiterà i tamponi eseguiti direttamente dall'auto con il metodo drive-through come avviene in Fiera. Nessuna novità, invece, ieri dalla videoconferenza governo-Regioni sull'avvio dell'anno scolastico e sulle modalità da adottare nel trasporto pubblico: se non a pieno carico in regione servirebbero oltre 300 bus a quelli già operativi. Tutto rinviato di qualche giorno.

