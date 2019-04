Il trasloco alla Dacia Arena costerà 20mila euro a gara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CONFERMAPORDENONE L'Udinese, intesa come società e non come squadra, è pronta ad accogliere il Pordenone una volta ogni 15 giorni, cioè quando il club di Mauro Lovisa giocherà le partite casalinghe della prossima Serie B. Dopo le indiscrezioni, divenute via via più consistenti sino a prendere la forma di una notizia fatta e finita, sono arrivate anche le conferme ufficiali. «I rapporti tra le nostre società - ha detto Gino Pozzo, patron dell'Udinese - sono ottimi da tempo. Non ci saranno problemi a garantire ai neroverdi l'utilizzo...