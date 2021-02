«Stavo lavorando quando, all'improvviso, ho sentito urlare. Mi sono affacciato alla porta e ho visto persone che si rincorrevano e si picchiavano. Per fortuna la polizia è arrivata subito. E' strano vedere certi episodi a Pordenone, qui tutti si comportano abbastanza bene». E' ancora scosso Zeki Berk, titolare del ristorante turco Istanbul di via Santa Caterina. Mercoledì sera ha assistito a tutta l'aggressione. Da quella zona della città capita spesso che arrivino segnalazioni ai carabinieri, alla polizia e alla polizia locale di alterchi, ma solitamente la situazione torna presto alla normalità. L'altra sera, invece, se polizia e carabinieri non fossero intervenuti tempestivamente, il 45enne imprenditore non sarebbe riuscito a fuggire all'aggressione dei quattro stranieri. «Via Santa Caterina spiega l'assessore Emanuele Loperfido è un'area attenzionata dalle forze dell'ordine e dalla nostra polizia locale. C'è chi tra i residenti, esasperato da qualche litigio, chiede un presidio permanente dei nostri agenti. Comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini ma, avendo Pordenone una superficie ampia da controllare, sarebbe difficile crearne lì uno. Credo, tuttavia, che in materia di sicurezza ci si debba affidare ai professionisti del settore che, con costanza, monitorano il territorio e stendono una mappa del rischio. Alla centrale operativa della polizia locale arrivano diverse segnalazioni di situazioni sospette in via Santa Caterina, che farebbero pensare a giri alquanto strani. Quando gli agenti intervengono, però, non trovano nulla di che». «Le forze dell'ordine hanno dimostrato di intervenire tempestivamente e forse ci si scorda sostiene Loperfifo che in precedenza questa prontezza non c'era. Un grazie va sicuramente al nostro questore e ai poliziotti».(Al.Co.)

