Il territorio in vetrina

INVASIONE PACIFICAPORDENONE «Excuse me, can i have an espresso?». È la richiesta di un caffè al bar, in una parlata inglese che strizza l'occhio all'accento tedesco. Non siamo a Lignano, ma in corso Vittorio Emanuele, in una torrida giornata di luglio di quelle che spezzano il fiato. Due turisti austriaci in bicicletta (racconteranno poi di aver percorso la ciclovia Alpe Adria ma di essersi persi per trovare Pordenone, piccoli inconvenienti) si fermano per ordinare un caffè in centro città. Sono marito e moglie, hanno rispettivamente 62...