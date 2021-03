IL BOLLETTINO

PORDENONE Ci sono stati meno contagi rispetto a domenica, ma il tasso di incidenza sui tamponi analizzati è salito. Significa che comunque il trend è in salita, e non è una buona notizia. A fronte di una netta riduzione dei test (come avviene sempre il lunedì, dal momento che si considerano gli esami svolti materialmente di domenica), il tasso di contagio è salito all'8,4 per cento. È il dato più alto da quando sono stati introdotti nel conto giornaliero anche i test rapidi antigenici. Sono stati trovati in totale 172 nuovi contagi in tutta la regione, ma con una netta prevalenza - ancora una volta - in provincia di Udine. Il territorio da solo ha totalizzato 92 casi. Solamente sei, ad esempio, i contagi calcolati nella provincia di Pordenone. I totalmente guariti sono 61.964, i clinicamente guariti 2.014, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.727. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 76.984 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.797 a Trieste, 35.331 a Udine, 16.857 a Pordenone, 9.104 a Gorizia e 895 da fuori regione.

IN CORSIA

Ancora in crescita i ricoveri negli ospedali, ma sarà quella di oggi la giornata chiave per capire il reale andamento delle degenze. Durante il fine settimana, infatti, il meccanismo delle dimissioni risulta sempre rallentato. In Area medica sono ricoverate 373 persone (12 in più) mentre nelle Rianimazioni c'è una persona in più, per un totale di 62 pazienti.

I DECESSI

In netto calo - ed è l'effetto del calo dei contagi che si è registrato nelle scorse settimane - il dato relativo alle vittime. In tutta la regione i decessi sono stati tre, nessuno dei quali è avvenuto in provincia di Pordenone.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati quattro casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre non sono stati registrati casi tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse strutture. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale non sono stati registrati contagi in alcuna delle aziende sanitarie.

