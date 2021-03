IL BOLLETTINO

PORDENONE Il tasso di contagio più alto dall'inizio del 2021: mai prima d'ora era stato superato il 10 per cento di positivi sui tamponi da quando ai classici molecolari sono stati aggiunti i test rapidi antigenici. Nel dettaglio, l'incidenza sugli esami ieri è schizzata addirittura all'11,7 per cento. In regione sono stati trovati 415 contagi su 3.546 test, tra molecolari e rapidi. Ancora una volta è stata la provincia di Udine a spingere in alto il dato dei nuovi positivi, con 286 casi. Dieci, invece, i contagi in provincia di Pordenone. I totalmente guariti sono 63.991, i clinicamente guariti 2.207, mentre le persone in isolamento risultano essere 11.522. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 81.164 persone con la seguente suddivisione territoriale: 15.307 a Trieste, 38.025 a Udine, 17.252 a Pordenone, 9.651 a Gorizia e 929 da fuori regione. A Pordenone riapre la scuola IV Novembre: dopo i test rapidi di ieri, nessun nuovo positivo. Restano solo in quarantena i contatti stretti dei primi contagiati.

IN CORSIA

I ricoveri nelle terapie intensive sono 58 e quelli in altri reparti 457. Nelle ultime 24 ore è proseguito l'incremento dei pazienti che trovano posto negli ospedali del Friuli Venezia Giulia, ma con un leggero calo dell'impennata rispetto ai numeri fatti registrare domenica. Ciò è legato anche al fatto che nei giorni festivi il ritmo delle dimissioni dei pazienti che migliorano è sempre più lento rispetto a quello che si riesce a mantenere nei giorni feriali.

I DECESSI

Torna ad alzarsi il numero delle vittime, che ieri sono state 19. A Pordenone addio a un uomo di 64 anni, morto in Terapia intensiva. A San Vito invece non ce l'ha fatta il 65enne Luigi Trevisan, che però dopo il Covid era diventato negativo. I decessi complessivamente ammontano a 2.929, con la seguente suddivisione territoriale: 657 a Trieste, 1.475 a Udine, 602 a Pordenone e 195 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani non sono stati rilevati casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali e nemmeno tra gli operatori sanitari. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale la positività al Covid di un medico, un infermiere, un operatore socio sanitario e un autista di ambulanze. Infine da evidenziare la positività di due persone rientranti da Croazia e Pakistan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

