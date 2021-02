IL BOLLETTINO

PORDENONE Torna a calare visibilmente il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia e raggiunge il rapporto minimo da quando ai tamponi molecolari sono stati aggiunti i test rapidi antigenici. Ieri su 11.942 esami sono stati trovati 413 nuovi casi di Coronavirus in regione, per un tasso del 3,4 per cento. Negli scorsi giorni era stato anche del 6 per cento. A fronte di un numero molto più consistente di tamponi, quindi, sono stati trovati meno casi. Il calo prosegue ed è una buona notizia. Ottanta i contagi in provincia di Pordenone. Più della metà dei casi (251) in provincia di Udine. I totalmente guariti sono 54.764, i clinicamente guariti salgono a 1.644, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.276. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 69.827 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.823 a Trieste, 30.987 a Udine, 15.834 a Pordenone, 8.349 a Gorizia e 834 da fuori regione. Calano i ricoveri, per la prima volta dopo giorni anche quelli in Terapia intensiva. Le Rianimazioni accolgono due pazienti in meno (ora sono 63) e le Medicine 533, cioè tre in meno.

I DECESSI

Ancora pesante il bilancio delle vittime in regione: il bollettino parla di 25 morti, di cui nove pregressi. Due i decessi in provincia di Pordenone. A Spilimbergo addio all'88enne Antonio Donolo, residente a Vacile. A Maniago, invece, non ce l'ha fatta l'82enne Arnaldo Fratta. I decessi complessivamente ammontano a 2.547, con la seguente suddivisione territoriale: 584 a Trieste, 1.240 a Udine, 555 a Pordenone e 168 a Gorizia.

IL RESOCONTO

Nel dettaglio dei dati di ieri sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 17 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 6. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di due impiegati, un amministrativo e un infermiere; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA