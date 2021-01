IL BOLLETTINO

PORDENONE Risale leggermente il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia, ma si assiste a un netto calo dei ricoveri, che segue la diminuzione dei casi delle ultime due settimane. Ieri l'incidenza dei positivi sui test è salita al 7 per cento, con 642 nuovi casi (489 da molecolare e 153 da test rapido) a fronte di 9.160 esami complessivi. In provincia di Pordenone 126 nuovi contagi in 24 ore, dato in calo. I totalmente guariti sono 50.936, i clinicamente guariti salgono a 1.524, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.682. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 66.166 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.285 a Trieste, 29.174 a Udine, 14.924 a Pordenone, 7.974 a Gorizia e 806 da fuori regione.

Altro deciso calo dei ricoveri in ospedale: in Area medica sono ospitati 619 pazienti, 27 in meno, mentre in Terapia intensiva i malati sono 59, due in meno rispetto a 24 ore fa.

I DECESSI

Ventuno le vittime, con un decesso che però risale al 2 gennaio. In provincia di Pordenone si abbassa drasticamente il bilancio dei morti, con due anziani deceduti in tutto il territorio. A Maniago non ce l'ha fatta il 74enne Nino Brussatto, mentre a Meduno addio al 68enne Claudio Badiale, originario però di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

La Regione ha segnalato anche il decesso di una donna di 95 anni alla casa di riposo di San Vito, ma si tratta di una paziente negativizzata.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 41 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 10.Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un collaboratore professionale, un infermiere, due medici e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due infermieri. Focolaio al Dipartimento di salute mentale a Pordenone: tre ospiti positivi e una decina di operatori. Gli accessi sono momentaneamente bloccati e parte delle attività trasferita in Comina.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA