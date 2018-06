CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TAGLIOPORDENONE Una donna anziana oltrepassa quel che rimane dei tigli ed entra in edicola scuotendo la testa: Che desolazione. Un uomo, invece, commenta soddisfatto: Era ora. Il giorno dopo che la scure si è abbattuta sui primi tigli di via Cappuccini, la decisione continua a far discutere i residenti. E il negozio del giornalaio, proprio all'altezza del primo tratto di strada chiusa per consentire i lavori, è uno dei luoghi in cui i residenti si lasciano andare ai commenti: sulla scelta di tagliare le piante da una parte, sui disagi...