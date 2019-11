Il Tagliamento urla ma resta nei ranghi Azzano, Pasiano e Fiume Veneto: vie chiuse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PROVINCIAPORDENONE Il peggio è passato. Il maltempo che ha colpito il Sanvitese, l'Azzanese e l'hinterland di Pordenone ha concesso una tregua. Danni e disagi, causati dagli allagamenti a cantine e garage e all'interruzione di alcune strade ci sono stati ma il bilancio è stato meno pesante di quanto ci si sarebbe potuto aspettare. Una cosa è certa: in diversi casi la pulizia di fossi e caditoie ha permesso all'acqua, caduta in abbondanza, di defluire con maggiore rapidità rispetto al passato. Per affrontare l'emergenza meteorologica, a...