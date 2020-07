IL SUPER-POLO

PORDENONE Una unica società fieristica in regione che vedrebbe Pordenone nel ruolo di guida, con sede e presidenza. Parola del presidente della Camera di commercio di Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo. Stavolta probabilmente è qualcosa di più di uno sprone a cercare di unire le forze tra Pordenone e Udine. Che l'unificazione delle fiere regionali di cui si parla ormai da una decina d'anni sia davvero possibile? A giudicare dalla parole dell'udinese Da Pozzo ma anche dalle indiscrezioni che filtrano a Pordenone su un recente intensificarsi di un dialogo che potrebbe essere proficuo a differenza del passato si direbbe proprio di sì. Evidentemente la pesantissima difficoltà degli enti fieristici causata dall'epidemia potrebbe portare a risultati che fino a oggi non sono stati possibili anche a causa delle divisioni politiche e tra le categorie produttive delle due sponde del Tagliamento.

IL RICONOSCIMENTO

«Dobbiamo essere consapevoli della situazione e dire come stanno le cose realmente. Penso sono ancora le parole di Da Pozzo pronunciate ieri mattina a Udine in occasione della presentazione di Casa Moderna, l'evento di punta della Fiera di Udine-Gorizia -. Penso che la soluzione migliore sia avere una unica fiera in regione. E penso che Pordenone possa aggiudicarsi una sorta di ruolo guida, con sede e presidenza. Dobbiamo riconoscere quando qualcuno fa le cose per bene. Una regione come la nostra non può permettersi di avere un sistema fieristico composito». Fermo restando che i diversi siti fieristici il riferimento del presidente della Camera di commercio unificata è in particolare al quartiere fieristico udinese pur rivisti potranno continuare a ospitare eventi e manifestazioni. Ma la sede unica e il cervello dovrà essere nella sede fieristica di Pordenone: quella che negli ultimi anni è maggiormente crescita fino a ospitare cinque saloni internazionali legati ai comparti produttivi regionali.

IL NODO DEI CONTI

Sulle rive del Noncello si condivide la necessità di giungere a una aggregazione. Anche se la prudenza non manca. A differenza del passato lo sconvolgimento portato nelle economie territoriali e anche nel calendario fieristico del 2020 dall'emergenza sanitaria sta facendo cambiare la prospettiva. Anche se in realtà, almeno negli ultimi tre anni sotto la presidenza di Renato Pujatti, i rapporti e le collaborazioni su più fronti con Udine si sono intensificati. La forte difficoltà causata dal Covid metterà a una prova ancora più dura i bilanci degli enti fieristici: a Pordenone sono saltati e salteranno diversi eventi tra i quali Ortogiardino a marzo e Sicam a ottobre con inevitabili ripercussioni sui conti. Anche se nell'ultima parte dell'anno saranno recuperate alcune manifestazioni e altre sono già in programma per settembre. Un ostacolo rispetto all'unificazione per Pordenone è sempre stato rappresentato dai bilanci caratterizzati da perdite piuttosto pesanti della Fiera di Udine-Gorizia. Mentre, sempre negli ultimi anni a eccezion fatta per i conti del 2019 leggermente in perdita l'ente fieristico di Pordenone ha raggiunto non senza piani strategici faticosi il pareggio di bilancio, nel 2018 portando a casa anche un buon utile. Il timore allora era legato al doversi eventualmente sobbarcare il peso dei conti in rosso dell'ente udinese. Ma probabilmente alla luce dei nuovi scenari anche questo ostacolo potrebbe cadere. Se è vero che in recenti incontri riservati da parte degli azionisti (e anche della presidenza guidata da Pujatti) di Pordenone Fiere sarebbe emersa una linea più conciliante. «Se c'è una soluzione per arrivare a una possibile unificazione va individuata e percorsa», è l'opinione uscita da recenti dialoghi con Udine. Evidentemente la consapevolezza della pesante crisi potrebbe portare a scenari nuovi. Nel quartiere di viale Treviso inoltre visto anche il panorama di aggregazioni tra piccole fiere del Nordest e a livello nazionale c'è la consapevolezza che per sopravvivere è necessaria una crescita dimensionale. Perché allora non partire proprio dai vicini di casa che magari avrebbero interesse a entrare in un'orbita fieristica più allargata? Dopo molti anni di chiacchiere forse la fusione è ora più vicina.

D.L.

