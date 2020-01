IL SUCCESSO

PORDENONE C'è chi ha rifiutato gli aiuti del Comune, e chi invece ha scelto di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare proprio per l'Ente. Si tratta nel dettaglio di dieci richiedenti asilo estranei ai progetti di accoglienza diffusa che il Comune ha reclutato per far svolgere loro due attività: la cura dei parchi e le lezioni di italiano ed educazione civica.

Il progetto è stato ideato e varato a dicembre dall'assessore Eligio Grizzo, vicesindaco della giunta Ciriani, e oggi permette a dieci migranti senza tetto (si tratta delle persone orfane del vecchio dormitorio di Porcia) di occupare il loro tempo migliorando l'aspetto di luoghi importanti della città. L'idea è nata nei giorni del maltempo di novembre, quando i migranti erano all'aperto ed esposti alla pioggia. Allora il Comune ha pensato a un piano per dar loro innanzitutto un alloggio, ma anche per impegnarli in attività giornaliere.

I DETTAGLI

I soggetti coinvolti nell'operazione sono il Comune e la Gea, la controllata che in città gestisce sia lo smaltimento dei rifiuti urbani che la cura del verde pubblico. «Il primo impegno - ha detto il vicesindaco Eligio Grizzo parlando del successo dell'iniziativa - è quello intrapreso con Gea, la società controllata partner del progetto. I migranti sono impegnati solitamente il mattino, e si occupano della cura di due importanti parchi cittadini: il Galvani e il San Valentino. Li tengono puliti e in ordine, lavorando in squadra come prevede il piano che abbiamo varato. Successivamente il progetto prevede che i richiedenti asilo che hanno aderito all'iniziativa sostengano lezioni di italiano, utili ad apprendere bene e in breve tempo la nostra lingua, e di educazione civica». «Ci dispiace - ha proseguito Grizzo - che alcuni richiedenti asilo non abbiano voluto aderire al progetto, perché le risorse ce le avevamo e c'era la possibilità di aiutare tutti i migranti usciti dal dormitorio di Porcia». Partirà nel corso del 2020, invece, il progetto di lavoro che riguarda i migranti ospitati all'ex caserma Monti.

