PORDENONE Il Piano della mobilità procede per step e il sovrappasso di via Pola è solamente l'ultimo dei passaggi, subordinato agli effetti dei precedenti, spiega l'assessore alla Mobilità Cristina Amirante, ma «se è pur vero che le opere previste in un piano di programmazione vanno realizzate con l'attenzione all'impatto - commenta dall'opposizione Marco Salvador (Pordenone 1291) -, non può essere altrettanto vero che si fa un piano e poi alcune opere non si realizzano. Significa che c'è stata una pianificazione, quindi i vari interventi, in linea di massima, sono necessari, magari con aggiustamenti. Se oggi siamo arrivati al punto di mettere in dubbio la realizzazione di alcune di queste, un anno fa definite strategiche, significa che non si è in grado di pianificare e quindi di amministrare. Ancora una volta le dichiarazioni di Amirante si svelano essere solo chiacchiere, come il rilancio del Bronx, dell'ex Banca d'Italia, dell'Amman, della Mittica, dello stadio, come il progetto di costruire un ristorante sul Noncello. Del suo operato rimangono solo via Cappuccini, una pista ciclabile cervellotica davanti all'ex Artigiana e numerosi cantieri bloccati e di cui non si vede la fine, finanziati dal centrosinistra e gestiti malamente». Sulla questione interviene anche Nicola Conficoni (Pd): «Mettendo in dubbio la sopraelevata di via Pola, l'assessore Amirante ha certificato che il piano è solo un libro dei sogni. L'infrastruttura è un tassello fondamentale del disegno ipotizzato dalla giunta per rivisitare il ring. Non a caso, quando lo strumento di pianificazione è stato approvato, l'innovativa ma impattante soluzione ha avuto grande risalto propagandistico. Se dopo due anni non si conosce nemmeno il costo di realizzazione dell'opera, è evidente che la maggioranza non ci crede fino in fondo. L'unico intervento sulla viabilità sperimentato durante questo mandato sarà la reintroduzione del doppio senso di circolazione in viale Marconi, dove aumenteranno traffico e inquinamento. Dato che si naviga a vista senza certezze, gli aggravati problemi che affliggono il traffico resteranno irrisolti. Invece di costruire una città per le auto, sacrificando sistematicamente gli alberi o spostando le piste ciclabili per ricavare parcheggi come in viale Dante, bisogna spingere con più determinazione il trasporto pubblico e l'uso della bicicletta».

