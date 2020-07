IL SOCIOLOGO

PORDENONE «Il futuro delle nostre comunità dopo la pandemia sarà in buona parte il risultato di quello che avremo imparato in questi mesi e di ciò che, conseguentemente, decideremo di fare». Parola di Carlo Francescutti, casarsese, sociologo e dirigente dell'Azienda sanitaria. Il Friuli Occidentale è stato parzialmente risparmiato dalla guerra del Covid-19, ma le macerie ci sono. Alcune sono ben visibili, in fila davanti all'Emporio solidale della Caritas. Altre sono nascoste, nelle case e nei cuori, ma non per questo meno gravi. Poi c'è il grande timore della seconda ondata.

Però adesso bisogna almeno provare a guardare verso il cielo dell'avvenire, pensandolo solcato dall'arcobaleno della speranza. Come fare?

«Del lungo lockdown analizza Francescutti - mi resterà indelebile l'immagine della mia città, Pordenone, con cieli più puliti, una drastica riduzione del traffico e un netto miglioramento della qualità percepita dell'aria. In molti abbiamo capito la follia del modello di sviluppo in cui ci siamo infilati. Parafrasando Giorgio Gaber: ignorare le questioni ecologiche, più che di destra o di sinistra, è da imbecilli».

Un bilancio dei 100 giorni di buio, sperando che in autunno non ne arrivino altrettanti?

«Le drammatiche decisioni politiche, tese talvolta a rincorrere e in altre circostanze ad anticipare gli eventi, hanno stravolto la nostra quotidianità, dalle relazioni interpersonali ai trasporti. Al tempo stesso ci hanno fatto sentire parte, sia pure infinitesimale, di un gigantesco sforzo collettivo per contrastare gli effetti del contagio. Ci siamo tutti resi conto della fragilità dell'equilibrio su cui si reggono la nostra esistenza e la sostenibilità dei nostri sistemi sociali ed economici».

Domanda legittima: quanti dei cambiamenti in atto saranno irreversibili e in che misura invece riprenderemo, strada facendo, abitudini e comportamenti consueti?

«Concordo con molti autori che si sono rifiutati di utilizzare un linguaggio militare per descrivere l'emergenza, benché molto di quanto è successo - comprese le risposte sul piano politico e sociale - somiglino molto alla mobilitazione contro un nemico che ha violato le nostre frontiere. Anche questa fase di ripresa può essere ben descritta dall'avanzata cauta e talvolta non indolore di un esercito che, palmo a palmo, riconquista i territori che erano stati invasi. Ma le analogie militari si fermano qui. La pandemia è un evento che obbliga a guadarci dentro: l'evento globale che stiamo ancora vivendo ha messo in luce le nostre vulnerabilità personali, istituzionali e sociali».

Dobbiamo accrescere la capacità di resilienza?

«Il rischio, l'imprevisto e l'incerto sono parte integrante di quel fenomeno straordinario che è la vita. Ma questo pensiero non può giustificare l'inerzia o la rassegnazione. C'è molto che possiamo e dobbiamo fare».

Quindi la questione di cosa cambierà e cosa no dovrebbe essere rovesciata in positivo?

«Chiediamoci: cosa vogliamo cambiare e cosa invece va mantenuto? Sarebbe velleitario, su una questione così vasta, sviluppare un discorso sistematico».

L'alternativa?

«La mia esperienza pordenonese mi spinge verso alcuni temi che mi paiono molto chiari, sui quali sento la necessità di un forte impegno personale e collettivo».

Nel concreto?

«Questa crisi ci ha fatto percepire il legame strettissimo tra salute, economia e qualità di vita. L'ossessione per un certo tipo di crescita economica, simbolicamente rappresentata dal Pil, emerge in tutta la sua insufficienza. Senza sicurezza e salute non c'è prosperità economica. Si chiudono le fabbriche, s'interrompe la produzione, i ragazzi non possono andare a scuola. Se la vita è messa radicalmente in pericolo, tutto il resto perde significato».

Viceversa?

«Se non s'investe per garantire il lavoro in sicurezza si rischia il collasso. Ciò che sta accadendo c'impone di superare definitivamente le visioni liberistiche che hanno visto nelle politiche sociali e sanitarie una zavorra e un vincolo alla crescita, anziché una sua precondizione. Chi vuole oggi più sanità privata nel nostro Paese alzi la mano».

Come svoltare verso lo sviluppo sostenibile?

«Con un nuovo ruolo dello Stato e delle istituzioni pubbliche, partendo dal territorio, Pordenone o Roma che sia. In tanti oggi chiedono più politica, più collettività e infine più comunità. Ma se è così, l'alleanza tra le diverse componenti della società e il riconoscimento del ruolo delle istituzioni dovrà restare forte e nutrirsi di azioni concrete, anche da parte dei cittadini».

Ma in che modo può contribuire la base sociale?

«Qui emerge il nodo fondamentale del ridefinire un patto equo e trasparente sul contributo che ciascuno deve dare, pagando imposte e tasse. Non può esserci solidarietà solo nella crisi e poi ognuno si arrangi. Coerentemente, l'attenzione per la fascia crescente di lavoratori con salari che li collocano in prossimità della soglia di povertà va sostanziata in misure strutturali di superamento della vulnerabilità economica».

La pandemia ha fatto scoppiare la questione-anziani. Cosa ci ha insegnato tre mesi dopo?

«Il nostro Paese è forse l'unico, tra quelli del Nord e Centro Europa, a non avere una politica nazionale per le cure di lungo periodo e la non autosufficienza. Il compito è affidato a Regioni e Province autonome, che hanno adottato una miriade di misure diverse, realizzando 21 sistemi d'intervento separati, con disomogeneità e disequità impressionanti. Dopo la tragedia consumatasi in tante Rsa va rilanciata la necessità di un Piano Italia sulla non autosufficienza, ponendo su basi universalistiche e solidaristiche il finanziamento di un sistema di sostegno di questa parte fragile e vulnerabile della popolazione».

Più tecnologia o migliori contatti umani?

«L'informatica ha mostrato il potenziale enorme che possiede per ridurre il consumo energetico, consentire ritmi e forme di lavoro migliori, evitare un'infinità di spostamenti inutili e dannosi per salute e ambiente. Al tempo stesso tutti abbiamo colto il rischio del digital divide, con l'insufficiente o nullo accesso alla banda larga. La tecnologia digitale deve essere di tutti. Pubbliche amministrazioni e imprese, anche a Pordenone, non hanno più scuse per non ripensare radicalmente le loro organizzazioni, mantenendo stabilmente quote crescenti di dipendenti nella possibilità di articolare il proprio orario di lavoro in ufficio e a domicilio».

Pier Paolo Simonato

