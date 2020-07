LA COMUNITÀ

PORDENONE «È certo prematuro e azzardato ipotizzare numeri e impatti sul territorio di un possibile trasferimento di forze militari che è stato annunciato solo poche ore fa. Anche se - a parlare è il sindaco di Aviano, Ilario De Marco - della probabile riduzione di forze armate in Germania da parte degli Stati Uniti se ne parlava da tempo. I movimenti rientrano nelle future strategie geopolitiche degli Usa in Europa, ed evidentemente la Germania non è più da tempo la prima linea». Il sindaco della cittadina pedemontana che ospita la grande comunità Usa però ci tiene ad aggiungere: «Aspettiamo di conoscere ufficialmente quali saranno gli esiti concreti dell'operazione che si sta perfezionando. Ma è chiaro che la notizia di un potenziamento della base avianese ci conforta. La cogliamo favorevolmente, così come credo debba essere fatto dall'intera comunità territoriale e dai Comuni a noi limitrofi visto il lunghissimo e buon rapporto che c'è con la comunità americana. È chiaro che - aggiunge De Marco - andrà gestito un impatto che significa anche nuovi disagi per il rumore che i caccia inevitabilmente portano e per le ricadute ambientali. Ma nella storia si sono sempre trovate le soluzioni che contemperano le diverse esigenze». Chi invece crede che stavolta non ci saranno ricadute positive sull'indotto occupazionale è il sindacato dei dipendenti civili della base. «Un tempo una notizia così - sostengono Eugenio Sabelli (Cisl) e Angelo Zaccaria (Uil) - avrebbe trovato il nostro favore. Visto però il clima negativo che si è instaurato negli ultimi due, tre anni nelle relazioni con il vertice della Base temiamo che l'arrivo di nuovi F-16 non porti assunzioni di personale italiano. Nonostante la nostra battaglia e le nostre plurime denunce i vertici dell'Usaf continuano nella pratica delle assunzioni di personale statunitense secondo noi irregolari e fuori norma. A due anni di distanza dal nostro esposto alla magistratura ancora non abbiamo avuto alcun riscontro. E le assunzioni di personale Usa nei posti che spetterebbero a civili italiani continuano». Il sindacato è poco fiducioso: «Negli ultimi due anni - aggiungono - con l'arrivo degli squadroni di elicotteri dall'Inghilterra e con i radaristi dalla Germania c'è stato un aumento di quasi mille americani. Le assunzioni di personale italiano meno delle dita di una mano. Ciò grida vendetta rispetto a tutti gli accordi siglati nel tempo». Intanto a Spangdahlem, stando alla stampa tedesca della regione Renania Palatinato, si teme la chiusura della base. Quattromila militari, oltre diecimila persone complessivamente, tra cui 800 lavoratori (proprio come Aviano) civili tedeschi. Che se gli F-16 verranno in Italia e la base chiuderà perderanno il lavoro.

