PORDENONE «Il sindaco sostenga economicamente le associazioni che fondano le proprie iniziative sul volontariato a favore del territorio. La diffusione del coronavirus ha provocato gravi ripercussioni non solo a livello sanitario, ma anche dal punto di vista del tessuto economico-sociale della nostra città togliendoci anche quei momenti di ritrovo che ci davano la possibilità di condividere con gli altri la gioia di incontrarsi e di stare insieme». A chiederlo Antonella Del Ben del gruppo consigliare Pd. Che va avanti. «Le sagre e le varie manifestazioni organizzate dalle numerose associazioni e parrocchie del territorio, soprattutto nei quartieri, rappresentano momenti importanti di aggregazione e del sentirsi comunità. Per raccontare le tue storie e ascoltare chi ti sta seduto accanto e troppo frettolosamente saluti il mattino sul pianerottolo di casa, prima di andare al lavoro. Ma non solo. Nelle programmazione non mancano gli appuntamenti sportivi e musicali. Altre occasioni per trascorrere alcuni momenti di serenità lontano dai ritmi frenetici imposti dal vivere di ogni giorno».

«Purtroppo - va avanti la consigliera - manifestazioni importanti come la Festa su Nonsel, la sagra di Borgomeduna o la tanto attesa Festa in Piassa, malgrado le nuove disposizioni meno stringenti, non si faranno, generando, per le associazioni, un minor introito e conseguentemente la minor possibilità di organizzare iniziative di carattere sociale durante l'anno. Ma gli organizzatori non demordono e stanno sicuramente pensando a cosa si potrà fare, magari in altre forme, per non lasciare le piazze vuote».

«Ecco perché - conclude Antonella Del Ben - è importante che l'amministrazione attivi strumenti di sostegno economico per queste associazioni che si troveranno a dover re-inventare modalità di gestione degli eventi garantendo tutte le condizioni di sicurezza per le persone e re-inventare modalità di incasso alternativo o, nel peggiore dei casi, rimanere ferme ma con l'onere di dover sostenere le spese di gestione dei locali utilizzati senza gli ingressi economici finora realizzati. Ci auguriamo che il sindaco sostenga concretamente il mondo dell'associazionismo che oltre a rappresentare un importante patrimonio culturale delle nostra città, rappresenta, attraverso l'organizzazione di questi eventi, una forte risposta ad un bisogno di socialità fortissimo».

