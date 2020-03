Tanti i nodi e i problemi emersi in questi giorni e ieri nel corso del tavolo tra Sindacati e Regione sull'emergenza Coronavirus. A parlare, a margine del vertice rigorosamente a distanza, è il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco, preoccupato su più fronti, a partire da quello della sicurezza, bene primario, dei lavoratori che sono ancora al lavoro. Sappiamo va subito al punto non senza apprensione, il segretario che alcune aziende hanno iniziato a chiedere il cambio del codice Ateco, per poter proseguire con l'attività: sarebbe utile avere un monitoraggio su queste operazioni per capire se si tratta di aggiornamenti necessari oppure di modifiche determinate da altre logiche. Per questo abbiamo chiesto alle nostre rsu, presenti sui luoghi di lavoro, di segnalarci eventuali comportamenti scorretti per poter intervenire immediatamente a tutela dei lavoratori. Ma a preoccupare nell'immediato la Cisl Fvg sono anche i tempi di pagamento della cassa integrazione in deroga e del FIS (Fondo Integrazione Salariale). Infatti spiega ancora Monticco diversamente da cigo e cigs per cui è possibile l'anticipazione da parte dell'azienda, la cassa integrazione in deroga può essere corrisposta solamente in via diretta all'Inps. Oggi abbiamo lavoratori in cassa in deroga già dalla fine di febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA