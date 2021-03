SALUTE&SICUREZZA

PORDENONE Sei aziende campioni nella promozione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro hanno ricevuto ieri l'attestato dall'Azienda sanitaria del Friuli occidentale nel corso di un incontro nella sede di Confindustria Pordenone. Annunciato anche un progetto, sempre con Asfo, che punta nei prossimi due anni all'obiettivo di zero infortuni mortali nelle fabbriche del territorio. Nell'occasione il presidente dell'associazione degli industriali Michelangelo Agrusti ha anche aggiornato sulle fasi dell'iter avviato per consentire la vaccinazione anti-Covid nelle fabbriche parlando della «ragionevole possibilità di effettuare circa 40 mila dosi. Saranno utilizzati vaccini che non necessitino di una catena del freddo severa. Ci auguriamo ora che vengano rapidamente resi disponibili». L'ingegneria dell'operazione, che sarà realizzata in collaborazione con l'assessorato regionale alla Salute, le organizzazioni sindacali, la Cooperativa dei medici di base e la Croce Rossa, si concluderà verosimilmente alla fine della prossima settimana. «Lunedì o martedì ha aggiunto sottoscriveremo il protocollo tecnico di intesa. La vaccinazione nelle fabbriche, analogamente a quanto è avvenuto col tracciamento (70 mila tamponi) alleggerirà la struttura pubblica di un peso non secondario».

GLI ATTESTATI

Tornando alla cerimonia di premiazione delle sei aziende nell'ambito del Workplace health promotion, il progetto di promozione salute nelle aziende, il direttore generale Asfo Jospeh Polimeni ha sottolineato: «Le realtà individuate hanno dimostrato di saper attuare buone pratiche pilota in un'ottica ampia del concetto di salute e benessere dei lavoratori, non solo sul versante della sicurezza. Hanno sapute realizzare programmi che hanno riguardato gli stili di vita, la lotta al fumo, l'attività fisica proprio con l'obiettivo di assicurare salute e benessere nel luogo di lavoro dove si trascorrono molte ore della giornata. Le aziende - ha aggiunto Polimeni - sono state individuare e seguite dal Dipartimento di prevenzione dell'Asfo e siamo al terzo di questa iniziativa». Gli attestati sono andati a Savio Macchine tessili di Pordenone, Policlinico San Giorgio di Pordenone, la Wartsila di Trieste e il Gruppo Luci di Udine con tre società, Elle Partecipazione, Gesteco e Labio Test Srl. Esempi di buone pratiche sul fronte della salute. Intanto Confindustria, Asfo e sindacati lavorano al piano biennale infortuni mortali zero.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA