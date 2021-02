Il vaccino è arrivato anche nella base Usaf di Aviano, con il personale statunitense che ha iniziato il processo di immunizzazione contro il Coronavirus. Ieri la notizia è comparsa sul profilo ufficiale della base statunitense, con tanto di immagini di uomini in divisa e dello staff medico. «Facciamo un grande grido ai nostri professionisti sanitari del 31° MDG che continuano a lavorare sodo per implementare la strategia coordinata di distribuzione del vaccino contro il Covid 19 - si legge nel comunicato diffuso sui social network -.

La scorsa settimana i nostri Wyverns hanno ricevuto la loro seconda o la prima dose di vaccino contro Covid 19. Ci impegniamo a prendere tutte le precauzioni per garantire la salute e il benessere di tutto il personale, dei familiari e della comunità». Già dal marzo del 2020 la base di Aviano ha avviato un percorso intero di risposta alla pandemia. Nelle settimane più difficili dell'emergenza, ad esempio, era stato istituito un sistema puntuale di dirette video, utili ad aggiornare in lingua inglese il personale della base e tutti i familiari. Un'attività, questa, ripresa anche durante i mesi più duri della seconda ondata, quando il contagio si è fatto sentire anche all'interno del filo spinato che divide la base americana dal comune di Aviano. Ora anche l'arrivo dei vaccini, che promette di far intravedere la luce in fondo al tunnel anche nel microcosmo dell'installazione Usaf.

