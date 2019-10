Il settore che è più in sofferenza Oggi mobilitazione delle tute blu

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ASSEMBLEEPORDENONE Due ore di sciopero con assemblee nelle fabbriche: oggi il settore metalmeccanico si mobilita in tutta Italia. L'obiettivo è richiamare imprese, governo e Parlamento sui molti tavoli di crisi aperti al ministero dello Sviluppo. Rimettere al centro dell'attenzione i temi legati alla necessità di investimenti e di rivedere l'assetto degli ammortizzatori sociali. È già prevista una giornata di manifestazione nazionale per il 20 novembre a Roma. In provincia Fim, Fiom e Uilm hanno previsto assemblee nelle aziende più...