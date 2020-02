IL SECONDO TEST

PORDENONE Nuova dislocazione del mercato settimanale, ieri è andato in scena il secondo test, il primo se si considerano solamente le giornate pienamente lavorative. E a risaltare sono due aspetti: da un lato la soddisfazione degli ambulanti, che nonostante la giornata ventosa hanno dimostrato di apprezzare lo spostamento nei dintorni di piazza Risorgimento anche di mercoledì, dall'altro la protesta che monta dentro le attività commerciali che dello stesso mercato sono rimaste orfane.

I MALUMORI

Via Roma, mercoledì mattina, strada deserta. Dove sino alla scorsa settimana si respirava la confusione delle bancarelle, oggi non c'è nulla. E il cambiamento si sente all'interno di bar e negozi. Proprio in via Roma, ad esempio, è aperto il negozio di Campagna amica. Contava sul mercato per ampliare la propria clientela, ma ora che le bancarelle non ci sono più si avverte la crisi. «Sabato - spiega Alberto Grizzo dall'interno del negozio - le cose erano andate un po' meglio, ma oggi (ieri, ndr) tocchiamo con mano cosa vorrà dire non avere più il mercato per così tanto tempo. All'interno del negozio non c'è nessuno, così come lungo via Roma. A questo punto chiederemo al Comune che ci dia almeno delle agevolazioni, come ad esempio la possibilità di espandere la nostra vetrina anche all'esterno senza un aumento dei costi e delle tasse. E se lo spostamento del mercato diventasse definitivo, per noi significherebbe chiudere bottega». Stesso umore all'interno del Caffè Goppion, pochi passi più in là. «Certamente - spiegano i titolari - la scomparsa del mercato ci ha penalizzati. Abbiamo registrato un forte calo della clientela». Malumori, questi, che presto arriveranno alle porte del Comune, anche se i lavori in piazza della Motta devono comunque partire e la soluzione era obbligata.

CONTRATTEMPI

Intanto ieri mattina si sono formate nuove code in via Santa Caterina, dove soprattutto a causa della concomitante presenza delle linee del trasporto urbano si sono venuti a creare numerosi ingorghi. Ma la viabilità, ha assicurato l'assessore Loperfido, non cambierà. La polizia locale, nei pressi di piazza Risorgimento, ha provveduto anche a far rimuovere una decina di auto parcheggiate in zone vietate. L'unica modifica possibile all'assetto del nuovo mercato settimanale riguarderà solo alcune bancarelle, che potranno essere spostate di qualche metro. In generale gli ambulanti hanno mostrato soddisfazione per la nuova dislocazione, e i controlli della polizia locale hanno permesso anche di mantenere il decoro nell'esposizione della merce.

M.A.

