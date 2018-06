Il Sarone-Caneva pensa all'estate con il Technical soccer camp

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANEVAIl SaroneCaneva cresce non solo nel gruppo ma anche nelle attività: così il calcio allarga i suoi orizzonti e tutto viene programmato con particolare cura. L'obiettivo è quello di fornire agli allenatori competenze tecniche e psicologiche. Caratteristiche che poi vengono assorbite dai calciatori. Per questo, la società del presidente Stefano Carlet ha programmato per i primi di luglio il Technical soccer camp ed il Mental technical camp riservato ai più giovani. La fascia interessata comprende tutti i ragazzi nati dal 1°gennaio...