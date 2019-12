IL RITRATTO PORDENONE Voleva diventare cittadina del mondo, imparare le lingue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOPORDENONE Voleva diventare cittadina del mondo, imparare le lingue e volare in Germania per dare una scossa al suo sogno, quello di trasmettere bellezza attraverso abiti sartoriali disegnati da lei. Per Liliana Hryniuk il lavoro da cameriera all'hotel Neider, classico palazzo con il terrazzo in legno abbarbicato sul pendio di Sauris di Sopra, era solo un passaggio della vita di una ragazza di 19 anni: qualche soldo da mettere via, per poi partire e iniziare davvero il viaggio nell'età in cui i sogni si possono realizzare. IL...