IL RITRATTOPORDENONE Era un'ostetrica Rosina Cecco. Con il suo aiuto, all'ospedale di Pordenone, sono nate diverse generazioni di pordenonesi, oltre che i suoi nipoti. Aveva 84 anni compiuti il 25 ottobre. La sua è stata una vita sorretta da una fede profonda e spesa per i figli Mauro e Stefano. Il 3 febbraio 2017 un dolore profondo l'ha stravolta: la perdita del marito Giorgio Chiarelli. Vivevano in simbiosi e da quel momento la sua mente ha cominciato piano piano a dimenticare. Come accade a tanti anziani si è ritrovata in un mondo tutto...