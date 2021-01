ALLARME DEL PERSONALE

PORDENONE Il rischio è di vedere una nuova impennata nei numeri dei ricoveri ospedalieri tra quindici o venti giorni. Il ritorno da domani in area gialla è stato decretato nel momento in cui negli ospedali (per altro solo nelle aree mediche, non nelle terapie intensive) si assiste a un lieve calo dei ricoveri. Una diminuzione che però è ancora lontana dal scendere sotto i livelli di guardia. È per questo che tra i medici la preoccupazione e i timori per un allentamento delle misure resta molto alta. Negli ospedali la paura è che il passaggio nella zona con minori restrizioni possa compromettere quel lieve miglioramento che negli ultimi giorni si inizia a cogliere. «Il rischio è di ritrovarci con i reparti di nuovo saturi tra un paio di settimane», è chiaro l'avvertimento di chi lavora nella trincea del Covid.

MENO RESTRIZIONI

L'abbandono della zona arancione per il giallo (che prevede la riapertura di bar e ristoranti fino alle 18 e la possibilità di varcare i confini comunali) nella nostra regione scatta in concomitanza con il ritorno in classe degli studenti delle scuole superiori. Situazioni che, seppure accompagnate da rigide regole e protocolli, rischiano di mandare all'aria il frutto dei sacrifici fin qui fatti. Sacrifici che stanno portando a risultati tangibili: a livello regionale infatti ormai da qualche giorno la curva dei ricoveri è in flessione. Ma proprio per questo - è quello che viene detto nei reparti ospedalieri dal personale che da quasi un anno combatte contro il virus - mollare ora potrebbe portare a una situazione più preoccupante tra due o tre settimane. Tanto più che il calo che si sta registrando, almeno per ora, riguarda in modo particolare i posti letto delle Medicine, non ancora in maniera significativa quello delle terapie intensive. E anche il dato della mortalità (sono quasi 2.400 le vittime in regione dall'inizio della pandemia) resta ancora piuttosto elevato. Se si guardano i numeri comparandoli anche ai dati nazionali e a quelli di altre Regioni vicine diventa difficile tirare un sospiro di sollievo.

I DATI COMPARATI

Sul fronte dei ricoveri in area medica (dove la soglia di allarme è al 40 per cento di occupazione) a ieri in regionale il dato era del 45%, in calo del 3%. I dati sono dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La media nazionale è del 32%. Mentre l'Emilia Romagna mostra un 35% (in calo del 2%) e il Veneto un 25% (ugualmente in calo del 2%). Nelle terapie intensive (l'allarme rosso scatta al 30%) il Fvg a ieri faceva registrare un tasso di occupazione del 34% stabile. La media italiana è del 26%. L'Emilia è al 28%, mentre il Veneto è al 24%. Numeri che raccontano di come la situazione in Fvg sia ancora molto critica.

IN OSPEDALE

In ospedale a Pordenone la situazione dei ricoveri in area medica sta segnando qualche miglioramento: il numero di posti letto occupati è sceso a circa 160, erano 200 a inizio gennaio. Ma la terapia intensiva e la semi-intensiva non mostrano tregua: continuano a essere piene. E anche sui ricoveri dal Pronto soccorso il calo mostra preoccupanti oscillazioni: negli ultimi due giorni si è infatti tornati a 17-18 ricoveri giornalieri, dopo che per qualche giorni si erano abbassati di 5 o sei unità. Segno che ancora la battaglia sarà lunga.

D.L.

