PORDENONE Nell'anno in cui la vaccinazione antinfluenzale sarebbe maggiormente necessaria per agevolare medici e sistema sanitario nella diagnosi differenziata rispetto al virus del Covid si profila il rischio che le farmacie non vengano rifornite delle dosi necessarie. Ci si avvia verso la campagna contro l'influenza stagionale con incertezze e qualche preoccupazione. A rischio è quella fetta di popolazione che non è ricompresa nelle categorie a rischio per le quali il vaccino viene fornito gratuitamente dall'Azienda sanitaria e somministrato anche attraverso la rete dei medici di famiglia. Persone che magari hanno sempre fatto il vaccino, oppure aziende o studi professionali che solitamente lo mettono a disposizione dei propri dipendenti quest'anno rischiano di non trovare le dosi. Nessun problema - almeno per ora, è bene chiarirlo - per le categorie per le quali l'immunizzazione è raccomandata e gratuita: persone over-60, bambini da sei mesi a sei anni, pazienti con patologie croniche, personale sanitario e forze dell'ordine. Per coprire queste esigenze la Regione ha messo a disposizione dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale quasi 90 mila dosi. E le farmacie? «Allo stato - come spiega il dottor Francesco Innocente, presidente di Federfarma del Friuli occidentale - le farmacie del nostro territorio, ma il problema è nazionale, hanno zero vaccini a disposizione. E il rischio è che ne rimaniamo sforniti. L'unica speranza è l'accordo nazionale raggiunto qualche giorno fa. Si prevede che l'1,5% dei vaccini delle Regioni vengano girati alle farmacie. Una quantità comunque decisamente insufficiente. Inoltre, quella fornitura arriverà solo verso la fine della campagna vaccinale e solo se avanzeranno vaccini destinati alle categorie a rischio». Il nodo nasce dal fatto che quest'anno, visto che la platea degli aventi diritto all'antinfluenzale gratuita è stata ampliata, le case farmaceutiche si sono trovate di fronte a un record di domanda. E siccome la sanità pubblica in questo momento di emergenza ha la precedenza le farmacie non riescono ad approvvigionarsi. Un problema poiché non sono poche le persone, che pur non appartenendo alle categorie a rischio, sarebbero intenzionate a vaccinarsi. «Solo negli ultimi dieci giorni - sottolinea Innocente, sulla base della propria esperienza e da confronti con molti colleghi delle cento farmacie della provincia - ha avuto più di 50 persone che hanno chiesto informazioni e che hanno prenotato il vaccino. Noi prendiamo nota, ma avvisiamo che non vi è alcuna garanzia che le dosi siano a disposizione». E già serpeggia il malumore tra i cittadini. Ma come, ci dicono che quest'anno è fondamentale vaccinarsi e poi il vaccino non si trova.

Sulla base dello storico degli ultimi anni in provincia le farmacie hanno venduto circa 20 mila vaccini. «Per questo - aggiunge Innocente - ci sarebbe bisogno, in base alle richieste, di una fornitura media di 200 dosi per ciascuna farmacia». Il rischio è che però non arrivino. E se sarà rispettato l'accordo dell'1,5% potrebbero arrivare a fine novembre. Un po' tardi se si considera che ci vogliono 10-15 giorni affinché il vaccino faccia effetto. Intanto, potrebbero esserci uno slittamento (rispetto al 1.ottobre) nell'avvio della campagna: Asfo e medici di famiglia stanno ancora cercando alcuni luoghi dove vaccinare in sicurezza.

