IL RINVIO

PORDENONE Il sacrificio del rinvio della ripartenza delle scuole in presenza possa essere utile a riprendere un secondo quadrimestre senza continui stop and go per ridare la normalità rubata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, quelli che più hanno subito i provvedimenti ristrettivi dovuti alla pandemia.

Questo, in sintesi, il commento della maggior parte dei dirigenti sulla decisione di continuare la didattica a distanza alle superiori fino al 31 gennaio, consci che non è il momento di fare polemica, ma di attenersi alle istruzioni, perché stiamo attraversando la fase più critica da quando il coronavirus è tra noi.

DISORIENTAMENTO

Ogni decisione viene eseguita, ma spesso non si comprende la diversità di visione ministero-Regioni con decisioni che si accavallano e mettono nel caos le famiglie. «Non possiamo riaprire per poi richiudere commenta Ornella Varin, dirigente del liceo Grigoletti . Una volta che lo faremo, auspico sia per sempre. Proprio per motivi legati al contagio, i nostri docenti a seconda delle loro esigenze possono effettuare la didattica a distanza anche da casa.

Varin è consapevole che sono i liceali i giovani più penalizzati, perché non hanno più frequentato dall'inizio di novembre: «Almeno una volta alla settimana avrei fatto entrare tutti a scuola puntualizza la dirigente per non perdere i ragazzi più fragili nello studio, ma l'ordinanza è chiara, tutela chi è più fragile nell'apprendimento e non chi studia meno».

Fa un ragionamento a largo raggio il dirigente dell'Isis Zanussi, Giovanni Dalla Torre. «Dispiace che non ci sia unitarietà d'intenti tra le decisioni nazionali e quelle regionali, le esigenze alla cultura e formazione vanno coniugate con quelle alla salute, perciò reputo una buona scelta quella effettuata dalla nostra Regione in accordo con l'Ufficio scolastico, poiché stiamo assistendo a quanto di drammatico accade in Inghilterra e perché abbiamo davanti i tre mesi invernali. Il virus è la guerra dei giorni nostri, un conflitto subdolo».

ISTITUTI PROFESSIONALI

C'è da dire che i ragazzi degli istituti tecnici e professionali avranno ancora la possibilità di vivere la scuola in presenza durante le lezioni nei laboratori, in questi casi professori e alunni si incontrano. «Se il motivo di posticipare l'ingresso è dovuto ai contagi spiega Dalla Torre , i decisori dovrebbero prevedere per i docenti la didattica a distanza a domicilio quando non ci sono gli allievi a scuola».

Oramai quasi tutte le realtà hanno preso questa decisione per evitare il proliferare dei contatti e l'assenza di personale scolastico quando gli istituti riapriranno in presenza: «Va nel verso giusto l'ordinanza regionale avverte Rossana Viola, dirigente del Leopardi-Majorana ; sul piano organizzativo eravamo pronti a partire, molto è stato fatto sul fronte trasporti con l'arrivo dei volontari della Protezione civile, la presenza dei vigili, l'interdizione di alcuni tratti stradali negli orari di punta frequentati dagli studenti, ma evidentemente la situazione dei contagi è grave e l'ordinanza ne tiene conto».

ORDINI E CONTRORDINI

Ciò che preoccupa il mondo della scuola è l'assenza di decisioni a lungo termine, il continuo riorganizzare modalità didattiche. «Pensiamo ai docenti che in questi giorni hanno lavorato per predisporre verifiche di fine quadrimestre in presenza: ora dovranno rivedere tutto», commenta Vincenzo Tinaglia, dirigente del Sarpi-Freschi di San Vito al Tagliamento. «Il tema della salute è importante aggiunge ma ciò che infastidisce è la mancanza di chiarezza. Di certo è preferibile l'ordinanza di Fedriga che continui stop and go».

«Lo Stato dice A e la Regione B afferma Enrico Quattrin, dirigente del liceo Galvani ; il timore è un continuo navigare a vista di mese in mese. Eppure, abbiamo imparato a farlo e temo continueremo. Di certo ai ragazzi non manca la didattica che si continua a fare non più in via emergenziale, ma di qualità, quanto piuttosto i riti della scuola, i legami tra i compagni. Questo è un mondo in crisi, ma noi abbiamo l'obbligo di tenere il morale alto».

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

