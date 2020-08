IL RIENTRO

PORDENONE Scuole pordenonesi pronte a riaprire il 16 settembre senza necessità di ricorrere a aree aggiuntive, ma con alcuni interventi su spazi e arredi. Con il potenziamento delle connessioni internet per essere pronti a un eventuale piano B, ossia ritorno alla didattica a distanza. Il sindaco Alessandro Ciriani e il consigliere comunale e regionale Alessandro Basso ieri hanno fatto il punto al termine della conferenza dei servizi alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei quattro Istituti comprensivi cittadini e delle scuole paritarie, l'Asfo e i sindacati, ultimo di una serie di tavoli che hanno consentito all'amministrazione di raccogliere le richieste su tutti i fronti: da quello appunto della riorganizzazione degli spazi alla mensa e ai trasporti. E i nodi principali, stanti le linee guida attuali, paiono sciolti: le scuole di competenza comunale (infanzia, primarie, secondarie di primo grado) sono pronte a ripartire garantendo tutti i servizi connessi, dallo scuolabus alle mense, dal pre e dopo scuola all'organizzazione degli spazi.

GLI ISTITUTI

Tutte le richieste delle scuole verranno soddisfatte - ha spiegato il primo cittadino -. La task force costituitasi per pianificare la ripartenza ha iniziato a lavorare e coordinarsi per tempo, sin dal lockdown: un sistema di collaborazione che ha funzionato particolarmente bene, che si è articolato in sopralluoghi e incontri e ha fatto tesoro dell'esperienza dei Centri estivi, che si sono svolti senza alcuna problematica. Siamo riusciti a organizzare tutti gli aspetti ha rimarcato Basso per fare in modo che il 16 settembre la scuola riparta in sicurezza, in presenza e in grado di affrontare al meglio ogni inconveniente. Il Comune nei mesi scorsi ha stanziato un fondo Covid straordinario di 300mila euro proprio in previsione delle necessità scolastiche. Per ora le risorse sono sufficienti a coprire tutte le esigenze. Non è stato necessario, come si paventava in una prima fase, individuare spazi alternativi come teatri e palestre, soluzione che del resto, spiega Basso, non sarebbe stata praticabile se non in maniera occasionale. Con l'unica eccezione di un prefabbricato in uso all'Istituto comprensivo di Torre per la scuola primaria, tutti gli altri plessi si sono organizzati con gli spazi disponibili. Il Comune - spiega ancora Basso - fornirà pareti divisiorie, arredi in attesa dei famosi banchi con le rotelle, lavagne multimediali, igienizzazioni, gazebo che, come da richiesta, verranno utilizzati dalle scuole d'infanzia alla ricreazione nel periodo autunnale. Il tutto agendo nel quadro non facile di linee guida che cambiano ogni tre giorni.

MENSA E TRASPORTI

Per quanto riguarda i trasporti, accanto all'obbligo di mascherina e alla igienizzazione, la variabile pesante è quella che riguarda la possibilità di impiegare o meno i mezzi al 100 per cento, ma il Comune conta di riuscire a gestire il servizio, così come quello della mensa, per la quale ciascun istituto si organizzerà con soluzioni diverse. Nel caso in cui dovesse scattare una nuova emergenza, gli informatici del Comune stanno lavorando per triplicare la potenza delle connessioni internet in tutte le scuole. Analogamente si punta a garantire a tutti i ragazzi una connessione adeguata. A fine agosto il Comune diffonderà una video-guida realizzata con l'Azienda sanitaria contenente tutte le informazioni pratiche per le famiglie, mentre il 2 settembre è in programma un collegio docenti unitario per dare le informazioni agli insegnanti. In merito alla scuola IV Novembre, dove sono in corso importanti lavori antisismici e di ristrutturazione, le famiglie interessate riceveranno nei prossimi giorni una lettera del sindaco con le informazioni del caso.

Lara Zani

