IL RIENTRO

PORDENONE Il piano scuola, le famose linee guida per la ripartenza a settembre seppur ancora non definitive sono state decisamente bocciate dai dirigenti scolastici, andati su tutte le furie per il caos che si prospetterà a settembre. Mentre le famiglie domenica protesteranno in piazza chiedendo il ritorno sui banchi di scuola per i figli, ancora si parla di situazione mista con la didattica a distanza pronta a ritornare. I genitori, invece, dicono un no secco alle lezioni davanti ad un monitor, ai figli lasciati a casa soli.

LA PRESIDE

I dirigenti scolastici hanno l'autonomia e la rivendicano spiega la dirigente del liceo Leopardi-Majorana, Teresa Tassan Viol ma questa è una situazione diversa, è inutile prendersi in giro, ci vogliono maggiori risorse umane. Non ci sono tante opportunità, o si aumentano gli organici dei docenti e del personale Ata o si dimezza l'orario degli studenti, pensare di raddoppiare l'orario di lavoro del personale è inattuabile. Delusione totale viene espressa in modo unanime, una volta analizzati i diversi scenari. Se le cose stanno così gli spazi mancano e anche il personale, non resta che sperare che il virus se ne vada riferisce la dirigente del liceo Grigoletti, Ornella Varin un gruppo di lavoro all'interno del nostro istituto sta ipotizzando delle proposte, ma ci sono classi da 27-28 allievi e mancano i docenti per poterle sdoppiare, l'intento è ridurre al minimo la didattica a distanza. Varin gestisce una delle più vaste scuole del territorio con circa 1600 allievi e fa presente la necessità di chiarezza. Ancora non vi è indicazione se la distanza deve essere di un metro, non sappiamo quanti sono gli alunni per classe, mancano i parametri per poter organizzare il rientro a settembre.

ALL'APERTO

E se si utilizzassero gli spazi all'aperto come preannunciato dal ministero? Anche in questo caso fa sapere Varin potrebbe essere una soluzione temporanea, ma per i mesi freddi ci vorrebbero tende riscaldate. Il personale della scuola dovrà lavorare a soluzioni il mese di luglio e agosto e tutti, docenti, personale Ata, gli stessi dirigenti sono molto stanchi dopo la didattica a distanza, c'è anche la necessità di riprendere le forze. Si parla di aprire i teatri, i musei, gli stadi, i palazzetti dello sport, le fiere. Gestire il tempo scuola in pianta stabile è molto complesso rivela Tassan Viol le strutture vanno cercate nei pressi delle sedi scolastiche e se anche mettessimo metà classe in aula e metà al museo, chi farebbe lezione? Il problema reale sono i docenti che mancano, ovvero ci sono sul territorio, ma non vengono assunti, lo stesso dicasi per il personale Ata, la pulizia va fatta in modo puntuale con la pandemia, inoltre gli studenti vanno sorvegliati.

I TRASPORTI

Altro problema che viene sollevato è quello dei trasporti. Trasporti e organici non lasciano spazio a manovre, precisa Laura Borin, dirigente del Kennedy, un'altra delle scuole più numerose e di difficile gestione durante una pandemia. Siamo già tardi per i bandi per i trasporti pubblici, ammette Varin. Nei laboratori c'è maggiore libertà, spazi più ampi ipotizza Borin il problema è che con lo stesso numero di insegnanti non si fanno miracoli. Utilizzare altri spazi e chiedere alle associazioni la sorveglianza, non è fare scuola. Si scrive autonomia, si legge arrangiatevi.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

