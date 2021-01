IL RIENTRO IN CLASSE

PORDENONE Le scuole superiori a detta dei dirigenti e degli insegnanti sono pronte. Da lunghe settimane ormai si sta lavorando ai piani per le lezioni in presenza al 50 per cento, almeno in una prima fase per salire successivamente - se ci saranno le condizioni - al 75 per cento di studenti sui banchi. Il ritorno in classe lunedì prossimo sarà un importante test anche per il sistema dei trasporti. Anche su questo fronte si è lavorato nelle settimane scorse: il tavolo istituto dalla Prefettura di Pordenone - in coordinamento con gli altri Uffici del governo regionali e la Regione stessa - ha riunito i vertici degli istituti scolastici, l'Atap e le altre società del trasporto locale del territorio. Come previsto dal governo nei più recenti Dpcm il coordinamento del ritorno a scuola è stato demandato alle Prefetture. Il piano predisposto è pronto per scattare lunedì mattina e prevede il potenziamento delle linee del servizio extra-urbano dell'Atap (nessun bus in più è invece stato previsto per la linea urbana, ma il problema riguarda solo le superiori e non le scuole di grado inferiore) con trenta autobus turistici di società private.

IL CONSORZIO DI AZIENDE

Diverse aziende dell'autotrasporto del territorio (tra le quali anche Alibus e Antoniazzi, oltre ad altre società più piccole con qualche autotrasportatore individuale) si sono unite in un sorta di consorzio e hanno siglato un accordo con la Regione proprio al fine di garantire il trasporto degli studenti nei diversi poli scolastici della Destra Tagliamento. I trenta mezzi in più si aggiungono ovviamente a quelli dell'Atap che già coprono il servizio di trasporto scolastico. La società del Tpl pordenonese, inoltre, già da settembre, aveva programmato l'aggiunta di alcuni mezzi (sei o sette) in più rispetto alle corse normali in modo da potenziare il servizio. Con l'arrivo dei trenta bus privati a dare manforte le corse aggiuntive che serviranno le scuole superiori sono circa trentacinque. Un numero piuttosto elevato di nuovi percorsi: me nel redarre il piano si è dovuto considerare anche l'obbligo che i mezzi hanno di viaggiare al 50 per cento della capienza. Si tratta pur sempre di trasportare e fare arrivare a destinazione metà dei quasi 9mila studenti. Anche se è probabile che qualche famiglia, almeno in una prima fase, decida di accompagnare i figli in proprio. Una circostanza che però farebbe aumentare il traffico nelle zone circostanti le scuole.

VIGILI E VOLONTARI

L'impegno maggiore nel piano-rientro lo ha richiesto il polo delle scuole superiori di Pordenone che ospita il numero maggiore dei complessivi tredici istituti superiori pubblici della provincia. Ed è per questo che è stato coinvolto anche il Comune al fine di meglio organizzare anche la viabilità. È prevista infatti la chiusura di via Interna (dove sono state installate nuove fermate e nuovi spazi per i bus nuovi) dalle 13 alle 13.45. La Polizia comunale, guidata dal comandante Massimo Olivotto, coordinerà la situazione legata a traffico e viabilità. Saranno impegnati ogni giorno sei volontari (a rotazione) della Protezione civile comunale al fine di evitare assembramenti. Nell'autostazione dei pullman di via Oberdan, a garantire la sicurezza, anche il personale della società Gsm. «È importante - sottolinea l'assessore Emanuele Loperfido - che vi siano la comprensione e la collaborazione dei residenti e degli automobilisti, al fine di agevolare il più possibile il rientro a scuola dei nostri ragazzi».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA