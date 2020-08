IL RIENTRO DIFFICILE

PORDENONE Prende carta e penna il presidente dell'Anci Fvg, Dorino Favot per scrivere alla viceministra Anna Ascani. E lo fa a nome di tutti i rappresentanti dei comuni (sulla stessa linea si è già espresso anche il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani).

La preoccupazione sale a mano a mano che si avvicina l'avvio dell'anno scolastico. Da quanto trapela dai dirigenti, la situazione delle classi non è così differente dallo scorso settembre, ciò che cambia sono gli arredi, gli ingressi differenziati, l'uso di gel e mascherine. Ma il numero di allievi per classe arriva anche a 29.

«Rispetto agli avvisi riguardanti gli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si chiede di riconsiderare la destinazione dei suddetti fondi, fermo restando il vincolo alla migliore predisposizione delle scuole per il nuovo anno scolastico sostiene Favot . Gli avvisi emessi sembrano limitare la sfera d'azione degli enti, circoscrivendo ad adeguamenti funzionali di spazi ed ambienti scolastici, di aule e fornitura di arredi diversi».

L'Anci chiede di poter utilizzare al meglio i fondi per la manutenzione straordinaria, le sistemazioni esterne, l'acquisto di beni durevoli, gli interventi edilizi di adeguamento degli edifici dedicati.

I NODI: MENSA E TRASPORTI

Favot ricorda poi alla viceministra che le nuove regole nelle mense per il contenimento della diffusione del virus comportano un incremento esponenziale dei costi ed un incremento dei tempi della refezione, eccessivi rispetto alla didattica. Insomma, le mono-porzioni in vaschette separate dei pasti non sarebbero indolori sotto l'aspetto economico. Favot, lancia così una proposta, proponendo di valutare il servizio al tavolo con vassoi contenenti le diverse pietanze che verrebbero porzionate immediatamente prima dell'ingresso degli alunni in mensa.

Altro nodo scottante riguarderebbe i trasporti scolastici. E questa non sarebbe una quisquilia: ciò che nelle classi si può contenere, segnalando i possibili nuovi casi, potrebbe invece esplodere sui mezzi. E sarebbe il caos. Classi intere in quarantena con i docenti inclusi. Quando poi i bambini malati staranno a casa con i nonni, il rischio di aggravio dell'onere assistenziale sulle strutture sanitarie locali non sarebbe basso.

«Rispetto ai trasporti scolastici, a poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno - evidenzia Favot -, non si ha ancora l'indicazione del numero dei posti occupabili sui mezzi. Se si dovesse applicare l'ultima ordinanza del ministro della Salute (50%), significherebbe raddoppiare i costi, oltre al rischio di creare disservizi, perché non tutte le ditte appaltatrici sarebbero in grado di garantire il raddoppio dei pullman».

Dunque, l'allarme riguarderebbe tutta la filiera della scuola. Da qui le richieste alla viceministra: fondi per l'incremento di organico nelle scuole paritarie come nelle statali. «La difficoltà a reperire spazi e personale aggiuntivo puntualizza Favot potrà pregiudicare l'avvio di alcune classi» Si chiede quindi di derogare il limite del personale educativo, di prevedere un maggior numero di personale Ata dati i numerosi e necessari passaggi per l'igienizzazione.

L'ACCOGLIENZA

Se aprire con regolarità la scuola pare essere un'impresa titanica, i dubbi sorgono parimenti ai servizi di pre scuola e doposcuola. «L'applicazione degli stessi criteri previsti ad esempio nei centri estivi aggiunge Favot renderebbe impossibile l'espletamento dei servizi stessi, servizi ritenuti fondamentali da molte famiglie, per la migliore conciliazione tra tempi di cura e tempi di lavoro».

Tutte queste considerazioni portano l'Anci a sollecitare un tavolo tecnico ristretto in vista dell'imminente apertura delle scuole a settembre.

Sara Carnelos

