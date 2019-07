CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAPORDENONE Le pattuglie miste, annunciate e messe in campo dal premier Matteo Salvini, in accordo con il presidente sloveno Borut Pahor, sono partite dal 1 luglio. I migranti, molto prima. E i flussi non si stanno arrestando. Anzi, il Carso continua ad essere percorso da colonne di persone, molte delle quali partite dalla Bosnia, che cercano rifugio in Friuli Venezia Giulia. E Pordenone non è una provincia esclusa dai flussi. Tutt'altro. C'è infatti un retroscena che si cela alle spalle delle operazioni che negli ultimi giorni...