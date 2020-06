IL REPARTO FA SCUOLA

PORDENONE A fine aprile nel picco dell'emergenza Covid erano riusciti - sulla base di una scelta decisa dalla direzione dell'Asfo - a trasformare il reparto per consentire di assistere un numero di malati che stava crescendo nel giro di un pomeriggio. Da Pneumologia a Terapia semi-intensiva respiratoria (l'anticamera della terapia intensiva) in un'ala delle sale operatorie al sesto piano del padiglione A del Santa Maria degli Angeli. Una trasformazione che non ha interrotto però le normali attività, seppure ridotte, del reparto con i pazienti no-Covid. Le loro conoscenze sono poco valorizzate e, per capire quanto importanti siano questi specialisti del respiro, c'è voluta la pandemia. Ma ora l'èquipe degli otto pneumologi guidata da Umberto Zuccon (primario facente funzione) fa scuola nel mondo. Quell'esperienza maturata nell'emergenza, che ha coinvolto oltre ai medici anche infermieri e Oss, oggi è presa a esempio da altri Paesi.

UNA LUNGA STORIA

La Pneumologia di Pordenone negli ultimi anni - dapprima sotto la guida dell'ex primario Francesco Mazza e ora con il dottor Umberto Zuccon - ha dimostrato una continua crescita nella qualità dei servizi offerti al territorio. E uno dei fiori all'occhiello del reparto è senza dubbio rappresentato dalla Pneumologia interventistica, che da almeno tre anni, dopo i diversi corsi organizzati a Pordenone con la partecipazione di pneumologi da tutta Italia, registra l'interesse anche da parte di omologhe strutture estere. La Pneumologia ha ospitato, nel corso del tempo, medici provenienti, oltre che da altri Paesi europei, da India, Stati Uniti, Australia, Pakistan, Grecia e Sud Africa. Proprio di recente un medico indiano (in India il Covid sta esplodendo in queste settimane) ospitato dal reparto di Pordenone negli anni scorsi, ha invitato il dottor Mario Tamburrini di Pordenone a partecipare a un webinar come speaker sul tema la broncoscopia nell'era Covid. «Durante questa diretta - spiega lo pneumologo del Santa Maria degli Angeli - alla quale hanno partecipato circa un centinaio di professionisti delle diverse pneumologie dell'India, mi è stato chiesto di parlare del modello Pordenone in relazione alla gestione dei pazienti Covid e in particolare alle precauzioni adottate in broncoscopia».

TECNICHE INNOVATIVE

«La broncoscopia infatti - aggiunge il medico - secondo la letteratura è una tra le procedure con maggior rischio di esposizione all'infezione da Covid per il personale sanitario e per tale motivo diverse linee guida suggeriscono in questo periodo di procrastinare gli esami non urgenti. In alcuni casi ciò rischia di creare ritardi diagnostici, come nel caso delle neoplasie polmonari. A Pordenone, grazie alla messa in sicurezza dei locali e alla disponibilità dei Dpi è stato comunque possibile portare avanti con regolarità anche l'attività di endoscopia respiratoria». Per i colleghi indiani, che in queste settimane si trovano ad affrontare ciò che a Pordenone e in Italia si è affrontato due mesi fa è stato importante apprendere che nonostante la pandemia, se vengono adottate le giuste strategie di protezione, è possibile svolgere una normale attività diagnostica broncoscopica senza ritardi. «Il congresso online è stato molto seguito - aggiunge il primario facente funzione Umberto Zuccon - e in molti si sono complimentati per come abbiamo gestito la nostra attività durante la pandemia. Sono orgoglioso che ci abbiano chiesto di fare da relatori a una sessione internazionale e che la nostra unità operativa sia stata portata come modello da una nazione così lontana e che spesso ha la Gran Bretagna come suo standard sanitario di riferimento».

d.l.

