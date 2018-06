CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RECUPEROPORDENONE Via libera della giunta a cinque progetti di sistemazione e abbellimento del cuore di Pordenone e alla nuova ciclopedonale su via Martiri Concordiesi. Gli interventi sono finanziati dai fondi europei Pisus per un investimento da tre milioni e 341mila euro. L'apertura dei cantieri è prevista per l'estate del 2019. Le riqualificazioni verranno presentate dal sindaco Alessandro Ciriani e dagli assessori Cristina Amirante e Walter De Bortoli venerdì 13 luglio alle 20, in un incontro pubblico in sala consiliare. CORSO...