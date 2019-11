CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAGGIROFIUME VENETO Si erano proposti per qualche lavoretto in casa o in giardino. Lei, 76 anni, li ha fatti entrare e ha offerto da bere. Non avrebbe mai immaginato che le intenzioni di quei cinque ragazzini, che potevano essere i suoi nipoti, erano altre. Quel pomeriggio le sono spariti 250 euro dalla borsetta. La donna non ha sporto denuncia, non ha sospettato che i ladri li aveva fatti entrare proprio lei in casa. I carabinieri di Fiume Veneto li ha contattati qualche tempo dopo, quando dal cortile le è sparita la macchina. I militari...