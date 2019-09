«Il punto nascita non va cancellato» Il Sanvitese lancia una petizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVASAN VITO Rigettiamo con forza la possibile chiusura del punto nascita dell'ospedale di San Vito e il possibile conseguente ridimensionamento dei servizi dell'intera struttura ospedaliera.Recita così la petizione lanciata in queste ore dal gruppo dei Cittadini per preservare l'ospedale sanvitese dai paventati tagli della giunta Fedriga. Tutto nasce dal documento-bozza di riforma della sanità regionale in cui si riporta un piano di riduzione dei punti nascita e la mancata attribuzione o riconoscimento di funzioni a presidi...